Von Claus Weber

Heidelberg. Die Pandemie war auch für den Sportkreis Heidelberg 2021 das bestimmende Thema. Sogar die Feier zum 75-jährigen Bestehen musste verschoben werden. Was der Sportkreis unternommen hat, um die Menschen trotzdem in Bewegung zu bringen, darüber sprach die RNZ mit Gerhard Schäfer. Der 74-jährige Oberstudienrat im Ruhestand führt den Sportkreis seit 26 Jahren mit Engagement und Umsicht und stellt sich im April zur Wiederwahl.

Gerhard Schäfer, womit beschäftigt sich der Sportkreis-Vorsitzende im zweiten Pandemie-Winter?

Wir überlegen immer wieder neu – je nach den Entscheidungen und Maßnahmen der Politik – wie wir unsere Vereine dabei unterstützen können, damit sie ihre Mitglieder, vor allem Senioren und Kinder, in Bewegung bringen. Ich komme gerade von einem Anfängerschwimmkurs, den wir gemeinsam mit dem Sportinstitut, den Stadtwerken, dem Sportamt und der Franziska-van-Almsick-Stiftung auf den Weg gebracht haben.

Gerhard Schäfer. Foto: privat

Worum geht es dabei?

Wegen Corona sind zahlreiche Schwimmkurse ausgefallen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwei Jahrgänge Nichtschwimmer bekommen. Deshalb haben wir über die Weihnachtsferien Crashkurse für insgesamt 150 Kinder im Hasenleiser-Bad ermöglicht. Die werden regelmäßig wegen Corona getestet und üben jeden Tag in Kleingruppen, hauptsächlich unter Anleitung von Sportstudierenden. Die Stadtwerke haben eigens dafür das Bad geöffnet.

Waren Sie mit den Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung einverstanden?

Eine Vereinsvorsitzende hat eine interessante Zahl genannt: Bisher gab es 17 Verordnungen mit Verschärfungen oder Lockerungen. Die Vereine mussten also 17 Mal neu reagieren, das war stets ein Riesen-Aufwand. Viele haben es geduldig ertragen, andere haben leider resigniert und gesagt, dann machen sie lieber nichts mehr, ehe sie etwas falsch machen. Die Vorgaben waren sicher berechtigt und die Vereine haben sich ja auch solidarisch gezeigt, aber oft kamen die Verordnungen ganz kurzfristig und die Klubs mussten sie von heute auf morgen umsetzen.

Wie hat sich Corona auf die Mitgliederzahlen der Vereine ausgewirkt? Gibt es Sportarten, die besonders betroffen sind?

Im Schnitt gingen die Mitgliederzahlen um drei Prozent zurück. Das hing vor allem damit zusammen, dass es einen natürlichen Schwund gab, etwa durch Austritte, Wegzüge oder auch dass Mitglieder verstorben sind. Aber weil weniger stattfand, gab es kaum Neueintritte. Das merkt man vor allem bei den Kindern bis sechs Jahren. Am meisten gelitten haben Vereine, die Kontaktsport bestreiten, etwa Judoka oder Ringer. Und leider sind auch manche Übungsleiter und Übungsleiterinnen ausgestiegen und haben sich umorientiert. Das ist ein Problem, das auf uns zukommt, wenn der Sport wieder komplett laufen wird, dann fehlen die Trainer, die muss man zurückholen oder neu finden.

Es gab auch Aktionen des Sportkreises, die dabei mithalfen, dass der Sport weiterlaufen kann.

Wir haben im Sportzentrum Süd zum Beispiel zwei Impftermine angeboten, zu denen fast 50 Leute, vor allem Jugendliche, kamen. Und wir haben Teststationen eingerichtet und konnten auch den Vereinen mit Unterstützung des Sportamtes und des Oberbürgermeisters Tests zur Verfügung stellen.

Was haben Sie Vereinen in der Pandemie geraten, welche Hilfestellungen gab es?

Wir haben auf die finanzielle Unterstützung durch den Badischen Sportbund und die Stadt verwiesen und Unterstützung angeboten, wenn es z.B. darum ging, Sport von der Halle nach draußen zu verlegen. Viele Vereine hatten dazu kreative Ideen. Das hat man bei der Verleihung der "Sterne des Sports" gesehen. Dort wurden in diesem Jahr vor allem Vereine ausgezeichnet, die es trotz Pandemie geschafft haben, ihre Mitglieder in Bewegung zu bringen. Hauptsächlich mit Online-Angeboten. Das war nebenbei bemerkt mal ein positiver Nebeneffekt der Pandemie: Die Klubs wissen jetzt, wie "Online" geht. Aber das ersetzt natürlich nicht die persönlichen Kontakte. Die "dritte Halbzeit" hat leider gefehlt.

Auch dafür gab’s Unterstützung …

Der Sportkreis hat sogenannte "Tandems" aufgestellt. Wenn sich beispielsweise ältere Menschen nicht trauten, allein Spaziergänge zu unternehmen, haben wir FSJl-er oder gleichgesinnte Ältere vermittelt. So gab’s Bewegung und soziale Kontakte an der frischen Luft.

2021 wurde der Sportkreis 75 Jahre alt. Auch das Jubiläum fiel der Pandemie zum Opfer.

Es soll aber nachgeholt werden. Mit einem Festabend im Laufe des Jahres, wenn Corona es zulässt, und mit einem "Schaufenster des Sports", vermutlich am ersten Juli-Wochenende auf der Neckarwiese. Wir hätten gerne auch den SNP-Dome gemeinsam mit vielen Vereinen eingeweiht, auch das soll nachgeholt werden, vielleicht am 20. März, wenn dort das "Bürgerfest" der Stadt geplant ist. Wir sind froh, dass es den SNP-Dome – auch durch den Einsatz der Mitglieder im "Bündnis für Sport"– gibt, weil dort neben den Großveranstaltungen an 260 Tagen im Jahr Schul- und Vereinssport stattfinden kann.

Auch in der Patrick-Henry-Village werden Sportflächen geschaffen.

Die alten Hallen der Middle School werden mittlerweile als "Freilufthalle" von acht Vereinen mit 26 Angeboten genutzt. Und die Freiflächen werden im Frühjahr so hergestellt, damit dort zwar kein Wettkampf-, aber doch Breitensport stattfinden kann. In PHV werden die ersten Häuser saniert, da ist es gut, dass Sportflächen in der Nähe sind. Unser Vorschlag ist, in Zusammenarbeit mit dem Sportinstitut einen Trägerverein zu installieren, damit sich dort ein eigenständiger Mehrsparten-Verein daraus entwickeln kann. Dabei soll aber auch der informelle Sport mit eingeplant werden.

Blicken Sie mal auf 2022 voraus...

Eine gute Nachricht vornweg: So wie es aussieht, wird sich an den Sportflächen im Neuenheimer Feld nichts ändern. Es gab Befürchtungen, dass Sportflächen anderweitig genutzt werden könnten, das hätte man nur schwer kompensieren können. Und wir möchten im neuen Jahr eine "Beachhalle" im Hospital-Gelände in Rohrbach, einer ehemaligen US-Liegenschaft, auf den Weg bringen. Das ist eine alte Halle, wenn man die sanieren wollte, müsste man zig Millionen Euro in die Hand nehmen. Unser Vorschlag ist, lediglich Duschen und Umkleidekabinen im Baukastensystem einzurichten, die Halle sonst aber so zu lassen und den Boden mit Sand zu befüllen, um dort Beach-Sportarten betreiben zu können. Damit würde eine weitere Sportfläche in Heidelberg entstehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann im neuen Jahr der Spatenstich gemacht werden.

Der nächste Sportkreistag findet am 30. April 2022 in Bammental statt. Sie treten wieder an?

Ja, ich fühle mich fit und unser Vorstandsteam hat eine hohe Kompetenz. Es wird kleine personelle Ergänzungen geben, so dass wir mit großem Tatendrang an die Aufgaben für die kommenden drei Jahre gehen können, auch weil wir mit dem Badischen Sportbund, der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf verlässliche Partner setzen können, die dem Vereinssport sehr wohlgesonnen sind.