Deutliche Pfiffe, unmissverständliche Handzeichen und ein freundliches Wesen: So agierte Florian Forstmeyer auf den Rugbyplätzen und nun am Spielfeldrand. Foto: Jürgen Keßler

Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Florian Forstmeyer, ein 32-jähriger Bankkaufmann aus Heidelberg, war in den letzten zehn Jahren trotz seiner Jugend einer der namhaftesten deutschen Rugby-Schiedsrichter. Er hat über 100 Bundesligaspiele geleitet und 2013 sogar das Halbfinale der deutschen Meisterschaft zwischen dem Sportclub Neuenheim und der Rudergesellschaft Heidelberg, das der SCN nach dramatischem Spielgeschehen mit 32:18 (13:15) gewonnen hat.

Florian Forstmeyer, dessen Opa Fritz ein Rugby-Nationalspieler der Rudergesellschaft Heidelberg war, wo auch Vater Jochen etliche Spiele bestritt, kam durch das Schulrugby zum Heidelberger Turnverein. Der früh verstorbene Neuseeländer Bruce Kerr, damals Landestrainer von Baden-Württemberg, führte ein Schnuppertraining in der Pestalozzischule durch, wodurch sich der siebenjährige Florian mit dem Rugbyvirus infizierte. Als er 15 war, nahm ihn sein Vereinskamerad Clemens Roller mit zu einem Regelabend der Schiedsrichter-Vereinigung. Dann war klar: Florian Forstmeyer und die Trillerpfeife, da wächst zusammen, was zusammen gehört. Schnell machte er Karriere: Bei der U20-Europameisterschaft 2010 in Ungarn leitete er zwei Spiele der Schweiz – gegen Litauen und Tschechien.

"Anfangs war ich streng", erinnert sich Florian Forstmeyer an seine Anfangsmonate als 31. Mann auf dem Spielfeld, "doch mit mehr und mehr Erfahrung wurde ich gelassen." Beim ersten Bundesligaeinsatz, einem Spiel zwischen dem Heidelberger Ruderklub und dem RK Heusenstamm musste er zwei Rote Karten aus der Tasche holen, "danach sind nicht mehr viele hinzugekommen." Dieser Schiedsrichter ließ sich während des Spiels nie auf Diskussionen ein und keine Rudelbildung zu, nach dem Schlusspfiff aber ging er während der "dritten Halbzeit keiner Diskussion aus dem Weg." Irgendwann ging man dann freundschaftlich auseinander...

Die Spiele beim SCN waren für Florian Forstmeyer stets besondere Erlebnisse. Einmal musste er zum Rückrundenbeginn ein Match vom Neuenheimer "Museumsplatz" auf den Trainingsplatz verlegen, weil Baumwurzeln aus dem Rasen ragten. Und ein paar Jahre später traf er die gleiche Anordnung, weil Maulwürfe die Winterpause dazu genutzt hatten, das Spielfeld über Gebühr aufzulockern. Um die Maulwürfe zu verscheuchen, nutzten Rote Karten nichts.

Bereits vor zehn Jahren stieg Florian Forstmeyer in die Führungsspitze der Referees auf. Bis 2012 war er Obmann in Baden-Württemberg, bis Ende 2019 auch Schatzmeister der Vereinigung und damit zuständig für die pünktliche Auszahlung der Spesen und Fahrtkosten seiner Kolleginnen und Kollegen. Auch im Deutschen Rugby-Verband (DRV) verantwortet er seit fünf Jahren die Finanzen der Schiedsrichter-Vereinigung und widmete sich in den letzten Jahren mehr und mehr dem Coaching junger Match Officials (wie Schieds- und Seitenrichter heutzutage neudeutsch heißen).

Kürzlich hat Florian Forstmeyer seine aktive Schiedsrichter-Laufbahn beendet, um sich ganz seinem neuen Hobby zu widmen, zu dessen Ausübung er die volle Unterstützung seines sportfreundlichen Arbeitgebers Heidelberger Volksbank genießt. Sein Vorgesetzter Martin Klee war selbst ein guter Rugbyspieler, "der stets Verständnis hat, wenn ich ein paar Urlaubstage benötige."

Nun ist Florian Forstmeyer als Match Commissioner (Oberaufseher) für Rugby Europe (RE) und World Rugby (WR) unterwegs, was zunächst sechs Einsätze bei der WM-Trophy der U20-Nationalteams in Bukarest mit dem Endspiel zwischen Fidschi und Samoa mit sich brachte. Diese ehrenvolle Aufgabe bezeichnet Florian Forstmeyer als "bisheriger Höhepunkt meiner Laufbahn", doch inzwischen wurde er von Rugby Europe in die Division 1 der Europameisterschaft befördert. Match Commissioner bei Belgien - Russland und Rumänien - Spanien waren denkwürdige Einsätze in dieser nun unterbrochenen EM-Saison.

Forstmeyer wirkt somit eine Etage höher als die deutsche Nationalmannschaft.