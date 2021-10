Heidelberg (ber) Die Rhein-Neckar-Zeitung veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Heidelberg ein RNZ-Forum zum Thema "Der Sport in der Pandemie". Am Montag, 11. Oktober, ab 19 Uhr, diskutieren Vertreter aus Vereinen, Politik und Verwaltung über die Folgen der Corona-Krise für den Sport und gehen den Fragen nach, wie gut die Vereine den langen Lockdown überstanden haben, wie Kinder und Jugendliche wieder für den Sport zu begeistern sind, ob es eine Ungleichbehandlung von Profi- und Breitensport gegeben hat und ob Politik, Verwaltungen und Vereine in der Krise angemessen reagiert haben.

RNZ-Sportchef Claus Weber wird dazu den Heidelberger Sportkreis-Vorsitzenden Gerhard Schäfer sowie Uwe Hollmichel (Vorsitzender der SG Heidelberg-Kirchheim), Otmar Schork (langjähriger Geschäftsführer des SV Sandhausen, nun Sportdirektor des 1. FC Magdeburg), Marathonläufer Marcus Imbsweiler von der TSG 78 Heidelberg, Gert Bartmann (Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg) und nicht zuletzt den langjährigen Landtagsabgeordneten Karl Klein (zugleich Vorsitzender des 1. FC Mühlhausen) befragen.

Die rund eineinhalbstündige Veranstaltung, der sich eine Fragerunde anschließt, findet im Institut für Sport und Sportwissenschaften im Neuenheimer Feld statt.

Info: Anmeldungen über die Homepage des Sportkreises unter www.sportkreis-heidelberg.de.