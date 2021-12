Heidelberg. (CPB) Mit dem Turniersieg der U 19-Junioren, dem siebten Platz der Frauen und dem elften Rang der Männer kehrten die Siebenerrugby-Nationalmannschaften des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) vom internationalen Einladungsturnier in Dubai zurück. Die Turniere im Rahmen der World Sevens Series, an denen die DRV-Teams allerdings nicht teilnehmen durften, gewannen die Männer Südafrikas (10:7 gegen Australien) und die Frauen Australiens (15:5 gegen Fidschi). Die Veranstaltung fand auf zehn exzellenten Naturrasenplätzen mitten in der Wüste bei sonnigem Wetter und 30 Grad Celsius statt.

Die fünf Turnierspiele der von den Trainern Jan Ceselka (Heidelberg) und Max Pietrek (Heusenstamm) betreuten deutschen Junioren erlebten durchschnittlich 13.500 Zuschauer, bei den Spielen der Männer war das elegante Stadion mit 25.000 Zuschauern an beiden Tagen ausverkauft. Neben den Auto- und Bus- gab es auch Kamel-Parkplätze.

In der Vorrunde feierten die Deutschen zunächst zwei Siege. Beim 29:0 gegen die North American Barbarians legten die Handschuhsheimer Niklas Bechtel und Bennet Veil, die Neuenheimer Felix Meesmann und Jakob Dipper sowie Tom Hill von 1860 Bremen fünf Versuche, Jon Caister von Germania List traf mit zwei Erhöhungskicks ins Goal. Beim 31:5 gegen Brüssel gelangen erneut fünf Versuche durch Nick Hittel von der RG Heidelberg, Ben Surblys vom TSV Handschuhsheim sowie Meesmann, Dipper und Veil, doch Caister (2) und Cedric Eichholz (RGH) erhöhten drei Mal. Das dritte Match gegen das Nationalteam der USA endete 19:19, wobei Dipper, Hittel und Alexander Galushin vom Hamburger RC die drei Versuche legten und Caister wie Eichholz je einmal erhöhten. Damit war Deutschland Gruppensieger.

Im Halbfinale wurde Brüssel durch Versuche von Veil, Caister und Eichholz sowie eine Eichholz-Erhöhung mit 17:0 geschlagen, ehe im hochklassigen und dramatischen Endspiel ein 14:12-Sieg nach 7:0 und 7:12 gegen die USA gelang. Dipper und Leon Everts vom Heidelberger RK glückten die beiden Versuche, Eichholz traf mit den Erhöhungen aus schwieriger Position. Kapitän Jon Caister nahm den Siegerpokal aus den Händen von Fidschis Olympiasieger-Trainer Ben Ryan entgegen – was für die deutschen Talente eine große Ehre war.

Die deutschen Frauen gewannen zwei ihrer fünf Spiele. Nach einem 0:40 gegen Polen und einem 5:31 gegen Frankreich B, bei einem Versuch von Gesine Adler von Germania List, feierte das von Max Pietrek betreute Team einen 41:0-Erfolg über Georgien. Gesine Adler, St. Paulis Josephine Pora (2), Handschuhsheims Annika Nowotny, Mette Zimmat und Johanna Hacker vom HRK sowie Steffi Gruber vom SCN legten die sieben Versuche, Julia Braun vom RK 03 Berlin erhöhte drei Mal. Gegen Kanada B hielten sich die Deutschen beim 10:15 gut, doch gelangen nur zwei Versuche durch Adler und Sophie Hacker vom HRK. Im Spiel um Platz sieben siegte das DRV-Team mit 22:7 gegen ZSKA Moskau durch Versuche von Hille Jansen und Katharina Epp (Germania List), Steffi Gruber und Johanna Hacker, von denen Braun einen erhöhte.

Die von Clemens von Grumbkow und Alexander Widiker betreuten Männer blieben unter den eigenen Erwartungen und verloren vier ihrer fünf Spiele: In der Vorrunde mit 10:27 gegen die russischen Zastava 7s, mit 21:24 gegen die Monaco Impis, mit 12:19 gegen LAR Speranza aus Fidschi und im Halbfinale mit 15:31 gegen die weltberühmten French Froggies. Lediglich im Bowl-Viertelfinale gegen die englischen Apache 7s wollte mit 20:5 ein Erfolg glücken. Die 78 deutschen Punkte sammelten Oluwasey Ajeigbe (Westciff RFC/25), Niklas Koch (Germania List/18), Philip Gleitze (Berliner RC/15), Anton Gleitze (BRC), Ben Ellermann (St. Pauli), Benedikt Spiess (RGH) und Jack Hunt (Terenure College/je 5).