Pierre-Emmanuel Alexandre (v.) freut sich trotz der Strapazen am Neckarufer in Neckarsteinach noch. Seine Begleiter Holger Schröder (grünes T-Shirt), Holger Exner (links dahinter), Christian Alles (verdeckt) und Ralf Philipp (hinten) sind nicht so erschöpft, wie sie tun. F: Freundt

Von Achim Wittich

Heidelberg. Die Wettkampfabsagen wegen der Corona-Pandemie machen den Neckarsteig für die Ausdauerathleten immer attraktiver. Nachdem Andreas Stähle (50) vom SV Nikar am 20. Juni von Bad Wimpfen aus an einem Stück nach Heidelberg gelaufen war, setzte kurz darauf Pierre-Emmanuel Alexandre eine neue Topmarke. Der 27-jährige Franzose absolvierte die 126 Kilometer in unglaublichen 12:05:51 Minuten.

Der mittlerweile in Karlsruhe lebende Alexandre, der in Heidelberg an seiner Doktorarbeit im Fach Organische Chemie gearbeitet hat, erfüllte sich damit einen Traum. "Der Neckarsteig ist wirklich ziemlich lang, den will man nicht unbedingt laufen", lacht der Gewinner des Gelita Trail-Marathons 2017 und gibt einen Einblick in sein Seelenleben: "Ich fühle mich Heidelberg sehr verbunden und liebe diese Stadt. Deshalb war das Ziel am Elisabethentor des Schlosses sehr wichtig für mich."

Los ging es um 6 Uhr im Morgengrauen und die ersten 20 Kilometer bis nach Mosbach absolvierte der Ultraläufer noch im Alleingang. Dann kam in Form von Julian Borchert, den er vom Trailcup 2019 kennt und der ihn 50 Kilometer begleitete, die erste Verstärkung hinzu. Alexandre hatte sich ein perfektes Team zusammengestellt, dass ihn auch durch die schweren Momente brachte.

Der Franzose war zum Teil auch mit Stöcken unterwegs. Foto: Alt

Bei hohen Nachmittagstemperaturen reagierte der Körper zwischenzeitlich und überhitzte etwas. Christian Alles, ein in der Metropolregion Rhein-Neckar ebenfalls bestens bekannter Läufer, fand als Begleiter die richtigen Worte und beruhigte Alexandre. Und als dann auch noch die "Bergziegen Heidelberg" laufkräftige Unterstützung leisteten, war er auf dem Weg zum Ziel endgültig nicht mehr aufzuhalten.

Der Prüfleiter bereitete sich auf diese besondere Herausforderung und die 4000 Höhenmeter entsprechend vor. "Weniger Tempoläufe" waren angesagt und manchmal musste es Alexandre gezwungenermaßen etwas langsamer angehen lassen. Dann nämlich, wenn er mit seiner Verlobten Sophie Crommelinck unterwegs war. Dabei muss man allerdings wissen, dass die Allerliebste des Neckarsteig-Rekordhalters selbst eine ausgezeichnete Läuferin ist.

Für einen Extremsportler absolviert Alexandre vergleichsweise wenige Laufkilometer in der Woche, obwohl sich das bei einem Umfang von etwa 80 für den Hobbyjogger seltsam anhören mag. "Ich mache selten über 100 Kilometer wöchentlich" sagt Alexandre, der mittlerweile zum Salomon-Trail-Running-German-Team gehört. Seine längste absolvierte Strecke bis zum Abenteuer auf dem Neckarsteig betrug nach eigenen Angaben 60 Kilometer, was das "eigene Projekt" über die mehr als doppelt so lange Distanz natürlich noch spannender machte.

Wie alle anderen Laufhungrigen hofft auch der sympathische Alexandre, dass in diesem Herbst trotz Corona vielleicht doch noch die ein oder andere Laufveranstaltungen stattfinden kann. Der Pfalz-Trail im Leiningerland am 20. September, aber auch der weiterhin noch nicht abgesagte Gelita Trail Marathon in Heidelberg hat er im Visier. Sollte es in der Stadt am Neckar tatsächlich mit der Durchführung klappen, will Alexandre über die Ultramarathon-Distanz von 50 Kilometern melden. Das ist für einen wie ihn dann ja fast ein Klacks, auch wenn er dann eine ganz andere Laufgeschwindigkeit anschlagen wird.

Mit seiner famosen Leistung über den Neckarsteig hat er eine Marke gesetzt, an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen könnte. Auch wenn fast sicher sein dürfte, dass seine Fabelzeit ab sofort von den anderen Lauf-Assen gejagt wird.