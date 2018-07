Von Thorsten Eisenhofer

Heidelberg. Die beiden letzten Juliwochen des Jahres 2017 waren für den Triathleten Markus Rolli "sehr, sehr, sehr interessant". Denn diese beiden Wochen waren für den Wiesentaler zum einen "deprimierend". Und sie waren zum anderen "schön". Dazu muss man wissen: Rolli belegte im Vorjahr beim Römer Man in Ladenburg den für ihn enttäuschenden fünften Rang - mutmaßlich geschwächt durch einen Infekt.

In den sieben Tagen zwischen dem Römer Man und dem Heidelberg Man konnte er sein Wettkampftempo auf dem Rad im Training nicht mal zwei Minuten treten. Beim Wettkampf in Heidelberg lief es dann allerdings. Rolli siegte. "Es war schon überraschend, dass es dann plötzlich so gut ging", sagt er.

Nun ist wieder Ende Juli, nur ein Jahr später. Rolli belegte in der Vorwoche in Ladenburg Rang zwei. Und geht nun als Favorit in den Ausdauerdreikampf in Heidelberg am Sonntag (Start um 9.30 Uhr). Gelingt ihm die Wiederholung seines Vorjahressieges, würde er mit der Titelverteidigung etwas schaffen, dass in den vergangenen Jahren Athleten wie Sebastian Kienle und Patrick Lange gelungen ist - und die sind immerhin Gewinner der Ironman-WM auf Hawaii, dem größten Rennen, dass es im Triathlon gibt. "Das wäre eine große Ehre für mich", sagt Rolli.

Heidelberg wird nach dem Römer Man in Ladenburg am vergangenen Samstag (Rang zwei hinter dem Weinheimer Florian Angert) sein zweites und zugleich auch letztes Rennen im Jahr 2018 im BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar sein - für die Gesamtwertung kommt er daher nicht in Frage.

Denn eine Woche nach dem Cup-Abschlussrennen in Viernheim Ende August steht für Rolli mit der Ironman-70.3-WM in Südafrika der Saisonhöhepunkt und sogar das Highlight seiner bisherigen Karriere an. "Das ist mein erster richtig großer Wettkampf", sagt der 26-Jährige. In Südafrika will er im Optimalfall eine Top-Ten-Platzierung erreichen.

Sie wäre ein weiteres Puzzlestück in seiner Entwicklung hin zu einem Weltklasse-Triathleten, die ihm viele Experten zutrauen - und viele heutige Weltklasseathleten über Rennen im Rhein-Neckar-Cup gegangen sind. Seit dem vergangenen Jahr hat Rolli eine Profilizenz, seit diesem Jahr startet er unter wirklich professionellen Bedingungen.

"Der Schritt ist mir relativ leicht gefallen, ich hatte wenig Bedenken", sagt Rolli. Er hat sich ja auch über einen langen Zeitraum darauf vorbereitet, seine Arbeitszeit bei einer Bank in Karlsruhe über Jahre sukzessive reduziert und zum Ende des Vorjahres komplett aufgehört zu arbeiten.

Zudem hat er sich das für den Schritt zum Profi-Triathleten nötige Umfeld aufgebaut. Und auch das Wesentliche stimmt: die Ergebnisse. Im Vorjahr belegte Rolli beim Ironman 70.3 im Kraichgau den zweiten Platz und gewann Ende November den Ironman 70.3 in Thailand. "Es läuft richtig gut", sagt Rolli.

Dieses Jahr erreichte er beim deutlich besser besetzten Rennen im Kraichgau Rang sechs. Das sind Ergebnisse, die Rolli zufriedenstellen. Aber er will noch mehr. Spätestens 2020 will er auf die Langdistanz wechseln, beim Ironman Hawaii für Furore sorgen. "Das Ziel Hawaii habe ich in jedem Training vor den Augen", sagt Rolli.

Apropos Training: Er trainiert regelmäßig mit Sebastian Kienle aus Mühlacker, dem Ironman-Weltmeister von 2014. "Sebi profitiert im Schwimmen davon, ich in den anderen beiden Disziplinen", sagt Rolli. Er merke, so Rolli, dass ihm gar nicht mehr so viel zu einem Weltklasse-Athleten fehle. Er merke aber auch, dass Athleten wie Kienle in der Lage sind, im Wettkampf "noch einmal einen draufzupacken". Im körperlichen und im mentalen Bereich.

Die größten Defizite hat Rolli, der vom Schwimmen kommt, mittlerweile aber vor allem als starker Radfahrer bekannt ist, noch beim Laufen. "Natürlich hat man den Anspruch, in allen drei Disziplinen top zu sein", sagt Rolli und fügt an: "Mir reicht es aber auch, am Ende des Tages der schnellste Triathlet zu sein." Das gilt natürlich auch am Sonntag für den Heidelberg Man.