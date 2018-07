Von Thorsten Eisenhofer

Heidelberg. Thomas Nieder wird am Sonntag gegen 9.30 Uhr mit rund 800 weiteren Triathleten am Hackteufel in den Neckar steigen. Mit dem Vorsatz, nach 1,6 Kilometer Schwimmen, 36 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen das Ziel des Heidelberg Man auf der Neckarwiese zu erreichen. Nieder - der zusammen mit Gerold Kraemer der älteste Einzelstarter bei der Triathlon-Veranstaltung ist (beide Jahrgang 1948) - wird dabei allerdings nicht auf die Uhr schauen. Nicht beim Start. Nicht beim Wechsel aufs Rad. Und nicht beim Wechsel auf die Laufstrecke. Erst im Ziel.

"Ich brauche keine Uhr mit allen möglichen Daten. Ich höre auf meinen inneren Instinkt", sagt der Neuenheimer. Er sieht den Triathlon, der als einer der schwersten Kurzdistanzen in Deutschland gilt, durchaus als sportliche Herausforderung. Aber eine, bei der es nicht nur um (Best-)Zeiten, sondern auch um den Spaß am Sport geht. "Ich will schließlich nicht mit Blaulicht abgeholt werden müssen", sagt Nieder. Er will das Ziel schwimmend, radelnd und laufend erreichen.

Zum Triathlon kam Nieder durch Zufall. Er sah "ein paar Verrückte" an seinem Haus vorbeifahren und rennen, fand die Mischung aus drei Disziplinen "interessant". Und probierte sie selbst aus. "Da hat sich gleich ein gewisses Suchtpotenzial entwickelt", sagt er. 1989 war das. Seitdem absolviert der Naturmensch - der auch Surfen zu seinen Hobbys zählt - regelmäßig Triathlons über die Jedermann- und Kurzdistanz.

Der Triathlon im Speziellen - und der Sport im Allgemeinen - hat für Nieder, der in Heidelberg studiert hat, danach als Hals-Nasen-Ohrenarzt in Schleswig-Holstein arbeitete und seit neun Jahren wieder in Heidelberg lebt, eine wichtige Bedeutung. Durch den Sport hat er das Rauchen aufgegeben, nachdem er auf einem Video, gefilmt von einem Freund, sah, wie er sich im Ziel gleich eine Zigarette angezündet hat - das ekelte ihn an.

Und durch den Sport, fühlt er sich jünger. Jünger als er ist. "Ich werde oft für 60 gehalten, fühle mich gut, während viele meiner Freunde in meinem Alter über das Alter klagen", sagt der 69-Jährige und fügt an: "Man kann sich das Leben auch schwer machen."

Gerold Kraemer. Foto: privat

Das Schwimmen macht Gerold Kraemer jedes Mal beim Triathlon das Leben schwer. Der 70-Jährige ist schon mehrfach beim Heidelberg Man aus dem Rennen genommen worden, weil er das Zeitlimit für die erste Disziplin, das 40 Minuten beträgt, überschritten hat. Der Kirchheimer und das Schwimmen - sie werden wohl keine Freunde mehr. Kraemer hat Angst beim Schwimmen, vor allem, wenn er im Wasser nichts sieht.

"Im Neckar kann man manchmal nur einen halben Meter weit gucken", sagt er. Er stellt sich aber trotzdem immer wieder diesen Ängsten, anstatt einfach Schwimmbäder, Seen sowie Flüsse zu meiden - und sich eine andere Sportart zu suchen. "Mein Ziel ist es, diese Ängste zu besiegen", sagt Kraemer.

2010, als er das erste Mal den Heidelberg Man beendete, gewann er als langsamster Schwimmer einen von einem Sponsor ausgelobten Schwimmkurs. Er hat diesen absolviert. Nur: gebracht hat es nichts. "Es hat nichts geholfen, weil es im Kopf nicht besser geworden ist", sagt Kraemer. Er stand trotzdem in den folgenden Jahren fast immer an der Startlinie des Heidelberg Man.

Kraemer ist in Heidelberg geboren, hat aber fast sein gesamtes Leben in Großbritannien verbracht und ist auch britischer Staatsbürger. Vor zehn Jahren kam Kraemer, der eine deutsche Frau hat, nach zuvor fast sechs Jahrzehnten in England zurück nach Heidelberg. In Großbritannien hatte er oft an Radrennen bis hin zu 24-Stunden-Rennen teilgenommen und an "ganz kleinen Triathlons".

In Deutschland faszinierte ihn sofort beim ersten Zuschauen der Heidelberg Man. Gleich im folgenden Jahr, 2009 war das, stand er an der Startlinie. Das Ziel ist seitdem immer dasselbe: Innerhalb des Zeitlimits das Ziel erreichen - und die Angst im Wasser zu bezwingen. Kraemer: "Ich will nicht die Gegner, sondern mich besiegen."