Auf der Jagd: In diesem Jahr wollen die Hunters in die Oberliga aufsteigen. Foto: Risse

Von Christoph Offner

Heidelberg. Football gab es in Heidelberg schon lange bevor es Übertragungen der amerikanischen Profiliga NFL im deutschen Free-TV gab und Super-Bowl-Partys zum guten Ton gehörten. 1985 wurde die Football-Abteilung des Heidelberger Turnvereins ins Leben gerufen. Damals firmierte die Mannschaft noch unter dem Namen Heidelberg Black Knights. 35 Jahre und einige Namenswechsel später haben die Heidelberg Hunters ein klares Ziel. "Wir wollen in die Oberliga aufsteigen", sagt Headcoach Daniel McCray. Der 35-Jährige wurde als Spieler für die Schwäbisch Hall Unicorns zwei Mal deutscher Meister.

Nachdem die Hunters in der Saison 2019 den Aufstieg nur knapp in der Relegation verpasst hatten und die Saison 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, soll es diesmal klappen. "Unsere Vorbereitung läuft trotz Covid sehr gut, wir sind mit dem Stand der Mannschaft sehr zufrieden", berichtet McCray. Die Zuversicht ist groß, denn obwohl aufgrund der Corona-Verordnungen an ein reguläres Mannschaftstraining nicht zu denken war, war man bei den Hunters nicht untätig. Der Fokus wurde auf virtuelles Theorie- und Athletik-Training gelegt. "Dieses Jahr müssen alle das Playbook auswendig kennen" lacht McCray. Er und sein zwölfköpfiges Trainerteam hoffen, dass die verschiedenen Spielzüge bei ihren Jungs sitzen.

Los geht es am Sonntag, wenn die Kornwestheim Cougars im Fritz-Grunebaum-Sportpark gastieren. Die weiteren Gegner sind die Ludwigsburg Bulldogs, die Leonberg Alligators, die Neckar Hammers und die Ostalb Highlander. "Leonberg ist unser härtester Konkurrent um den Aufstieg", prognostiziert McCray.

Die HTV-Abteilung "American Football & Cheerleading" umfasst rund 260 aktive Mitglieder. Neben der Herren-Mannschaft gibt es noch ein U 19-Tackleteam (mit Vollkontakt) und ein U 15-Flagteam (ohne Vollkontakt) – eine U 11-Team ist derzeit in Planung. Die Pom-Poms der Cheerleader werden im Senior-Team (ab 16 Jahren), im Junior Team (ab zwölf Jahren) und bei den kleinsten – den PeeWees (ab fünf Jahren) – geschwungen.

"Die Vorfreude nach fast zwei Jahren footballfreier Zeit ist riesengroß", sagt Vera Blankenship, die Leiterin der Cheerleader: "Unsere Spiele mit der Cheerleading-Show in der Halbzeit und Charity-Events sind immer so ein bisschen ein Super Bowl in klein", lacht die 34-Jährige. Wer das einmal selbst erleben möchte – Tickets gibt es im Internet zu kaufen.

Football-Landesliga, Sonntag, 16 Uhr: Heidelberg Hunters – Kornwestheim Cougars.