Heidelberg. (czi) Es ist eine Stadtbesichtigung der etwas anderen Art. Wenn am 16. September der Startschuss für die sechste Auflage des Gelita Trail Marathons fällt, startet auch einer der wohl härtesten Marathonläufe Deutschlands. Knapp 1700 Läufer waren letztes Jahr dabei und diesmal dürften es kaum weniger werden. Zu den Favoriten zählt Trail-Spezialist Florian Neuschwander, der seit 2016 mit 2:55 Stunden Inhaber des Streckenrekords der inzwischen fest etablierten Laufveranstaltung ist.

2017 lief es für Neuschwander nicht ganz so gut: Verletzungsbedingt musste der Topathlet kurz vor dem Ziel passen. "Der Wettkampf ist genau nach meinem Geschmack", freut sich Neuschwander schon auf seine nächste Rekordjagd. "Es ist ein steiler, anspruchsvoller Kurs auf landschaftlich schönen Trails. Natürlich bin ich glücklich, dieses Jahr dabei zu sein." Ob das auch die anderen Läufer freut?

"Herrlicher, höher, weiter", heißt es nun also zum ersten Mal im September, nachdem die Veranstaltung bislang stets im Oktober ausgetragen wurde. 1500 Höhenmeter, drei Berge und die Gesamtdistanz von 42 Kilometern müssen auch 2018 bezwungen werden, um die anstrengendste Stadtbesichtigung Deutschlands hinter sich zu bringen. Nach dem Marathonboom der letzten Jahre verlagert sich nun der Trend immer mehr zu Trailläufen - nicht zuletzt deshalb dürfte der Gelita Trail Marathon ein Anziehungspunkt für viele Athleten. "Unser Lauf ist ein etabliertes Event mit großer Strahlkraft über die Region hinaus", freut sich Michael Teppner vom Hauptsponsor.

Nach dem Überqueren der alten Brücke geht es dieses Jahr über den Philosophenweg bis zur Thingstätte. Von dort aus laufen die Athleten weiter hinauf zum Weißen Stein, bis auf den unebenen Waldwegen wieder der Abstieg zum Neckar beginnt. Auf den letzten Kilometern erwartet die Sportler dann der eigentliche Höhepunkt der Strecke: Die Himmelsleiter. Vor allem Durchhaltevermögen ist neben Schnelligkeit und Kraft der Schlüssel zum Sieg in Heidelberg. Wer danach noch zum Schloss hinunterläuft, darf damit rechnen, von jubelnden Zuschauern empfangen zu werden.

Auch ein Start als Duo ist möglich. Bei diesem teilen sich zwei Läufer die Marathonstrecke. Ebenfalls kann man sich für den engelhorn sports Half-Trail über knapp 30 Kilometer anmelden. Für Einsteiger empfiehlt sich dagegen eher der knapp neun Kilometer lange Himmelsleiter-Trail oder die Teamstaffel, bei der sich ein Fünferteam auf die Marathonstrecke wagt. Auch die Kinder dürfen beim 1,5 Kilometer langen Kids FunTrail auf ihre Kosten kommen und sich wie alle Läufer über ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf dem Karlsplatz freuen.

Info: Zusammen mit dem Veranstalter M3 und Titelsponsor Gelita verlost die RNZ insgesamt fünf Startplätze für den diesjährigen Trailmarathon. Wer gewinnen möchte, ruft an unter Telefon 0137822/ 702350 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ SP Preis (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Gelita sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 23. Juli, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Der Name und der Wohnort des Gewinners kann veröffentlicht werden.)