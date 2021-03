Heidelberg. (cof) Der Sport schlägt Alarm. Auf den ersten Blick scheint der durchschnittliche Mitgliederrückgang bei den Sportvereinen der Region in Höhe von drei Prozent moderat. Doch in der Altersgruppe der Jüngsten (0 bis 6 Jahre) ist ein Mitgliederrückgang von 15 Prozent besorgniserregend. "Gerade in jungen Jahren ist es physisch und psychisch eminent wichtig, dass Kinder Sport treiben", sagt Gerhard Schäfer, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg: "Auch, weil im Sport spielerisch ein soziales Miteinander vermittelt werden kann."

Das Frühlingserwachen der vergangenen Wochen macht die aktuelle Situation nicht einfacher. Bei strahlendem Sonnenschein und steigenden Temperaturen wächst auch der Drang nach Bewegung. Während Sportanlagen größtenteils noch gesperrt sind, sind öffentliche Grünflächen überlaufen. "Das Öffnen der Sportanlagen bietet neue Räume, die zur Entzerrung beitragen", ist sich Schäfer sicher. "Dazu kommt, dass die Sportvereine ausgearbeitete Hygienekonzepte bereits in der Schublade liegen haben. Der Sport ist nachweislich kein Treiber der Pandemie."

Doch auf Signale aus der Politik bezüglich einer Öffnungs-Perspektive wartet man beim Sportkreis Heidelberg und dem Badischen Sportbund (BSB) bislang vergeblich. Den vergangene Woche von der Sportministerkonferenz gefassten Beschluss hinsichtlich der schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebs begrüßt der BSB ausdrücklich. Gleichzeitig hofft man, auf positive Signale für den Breiten- und Freizeitsport im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. "Es ist zu kurz gedacht, wenn bei Gesprächen über Öffnungen wiederholt ausschließlich Kindergärten und Schulen Gegenstand der Diskussion sind. Der entscheidende Dreiklang besteht aus Kindergärten und Schulen sowie gleichzeitig aus dem Kinder- und Jugendsport in unseren Sportvereinen", sagt BSB-Präsident Martin Lenz: "Der mit den Einschränkungen der letzten Monate verbundene Bewegungsmangel ist so eklatant, dass ihm ohne jeden Zweifel so schnell als möglich entgegengetreten werden muss ."

"Uns ist bewusst, dass Sportarten unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes unterschiedliche Voraussetzungen aufweisen", so Schäfer, der sich mehr Differenzierung wünscht: "Ich finde es nicht angebracht, den Sport als Ganzes in der Öffnungspriorität nach hinten zu schieben. Es geht vielmehr darum dort, wo es unter den Auflagen des Infektionsschutzes möglich ist – beispielsweise beim Tennis oder in Individualsportarten wie Laufen – sukzessive Gelegenheiten zum Sporttreiben zu schaffen. Im Übrigen gibt es für jede Sportart Übungselemente ohne direkten Kontakt!" Vorrang soll dabei den Sport mit Kindern und Jugendlichen eingeräumt werden. "An den negativen Langzeitfolgen für unsere Jüngsten werden wir als Gesellschaft ansonsten noch schwer zu knabbern haben", warnt Schäfer.