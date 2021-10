Von Wolfgang Brück

Heidelberg/London. Universalgenies sind selten geworden. Aber noch nicht ausgestorben. Andreas Wagner ist Buchautor, Immobilien-Makler, Poker-Spieler und Übersetzer bei internationalen Fußballspielen. Vor zwölf Jahren zog er nach London, um für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich auf Sportwetten spezialisiert hat. Der 41-jährige frühere Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Zeitung erzählt im Interview von seinem Leben.

Andreas Wagner, für die RNZ haben Sie unter anderem über die Heidelberger Basketballer berichtet, inzwischen sind zwei Ratgeber von Ihnen auf dem Markt. Worum geht es darin?

In "How to survive als Mann" biete ich Hilfe an, wie man(n) sich in Zeiten von Meetoo-Debatten erfolgreich durchs Leben navigieren kann.

Ihr Erstling "Raus aus den Alltagssüchten" handelt von Abhängigkeiten.

Die vielfältiger Natur sein können. Soziale Medien, Fernsehserien, Computer, Fastfood. Das Gehirn erzeugt über Botenstoffe kurzfristige Glücksgefühle. Und schon ist man in der Falle. Man verliert die Kontrolle und das Maß, wird getrieben. Kann sich nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren.

Sie selbst spielen Poker. Ein Glücksspiel.

Ja, zu 95 Prozent. Da sich Glück und Pech die Waage halten, entscheiden aber auf Dauer die letzten fünf Prozent.

Kann man mit Pokern reich werden?

Wenn man Anbieter ist, ja. Um bei der Poker-WM in Las Vegas mitmachen zu dürfen, musste ich 10.000 Dollar zahlen. Ich habe Platz 1117 belegt. Dafür gab es 15.000 Dollar.

Als Dolmetscher bei Champions-League-Spielen erleben Sie die Besten hautnah. Plaudern Sie mal ein wenig aus dem Nähkästchen.

Soweit ich darf: Pep Guardiola ist ein Gentleman. Korrekt, zuvorkommend, fair. José Mourinho, der gemeinhin als schwierig gilt, hat mir spontan ein Shirt mit seiner Unterschrift geschenkt. Er hat mich belohnt, weil ich ein fünf Minuten langes Statement von ihm offenbar gut wiedergegeben habe. Bei Jürgen Klopp hatte ich das Gefühl, auf der Hut sein zu müssen. Er wollte möglicherweise meine Fähigkeiten testen. Übersetzen Sie mal ein Sprichwort, das man so in einem anderen Land nicht kennt: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.

Sie profitieren aber auch von seiner Popularität.

"Kloppo" ist nach den Beatles ein Werbeträger für Liverpool. Ich habe dort vier Häuser gekauft. Das Preisniveau ist erstaunlich niedrig. Für 60.000 Euro bekommt man schon was Vernünftiges.

Sie haben die Immobilien-Branche als neuestes Betätigungsfeld entdeckt.

Die Häuser in Liverpool werde ich renovieren und vermieten. In Deutschland will ich ein Maklerbüro eröffnen. Hierzulande sind die Gebühren zu hoch. Ich will günstiger sein und meine Möglichkeiten als Journalist nutzen, um auf Objekte aufmerksam zu machen.

Ihre Fußball-Kenntnisse waren ausschlaggebend, dass Sie vor zwölf Jahren ein sehr spezielles Angebot aus London erhielten.

Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, das Beratung bei Fußballwetten anbietet. Auch in diesem Bereich sind nur die Anbieter auf der sicheren Seite. Wir haben es dank Mathematik und Kompetenz geschafft, dass unsere Kunden in eine Gewinnzone kamen. Ich war für die Erste und Zweite Liga in Deutschlands zuständig, also auch für die TSG Hoffenheim und den SV Sandhausen.

Wegen Corona hat die Firma Mitarbeiter entlassen, auch Sie verloren den Arbeitsplatz. Gerade sind Sie wieder in Deutschland. Wo sehen Sie als gebürtiger Karlsruher Ihre Zukunft?

Durch den Brexit ist es in England schwieriger geworden. Die Schlangen vor den Tankstellen und die leeren Regale im Supermarkt sind nicht schön.

Lehnt die Mehrheit inzwischen den Brexit ab?

Nach meinem Gefühl gelingt es der Regierung bisher gut, den Mangel an Arbeitskräften auf andere Ursachen zurückzuführen. Ich fürchte, eine erneute Abstimmung würde den Brexit bestätigen.

Also sagen Sie: England, goodbye?

Die Menschen auf der Insel sind freundlich und höflich. Der Tag beginnt später, das Leben ist entspannter. Meine Freundin Stephanie ist stellvertretende Rektorin einer Schule in London. Da ist ein Ortswechsel schwierig. Andererseits, vermisse ich Heidelberg. Meinen früheren Wohnort Ziegelhausen, die Lokale in der Altstadt, den Neckar, die Bäckereien mit ihrer im Vergleich zu England großen Auswahl, das gute Essen. Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen.