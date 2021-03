Heidelberg. (ofn) Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2019/20 fand ein Konflikt, der im deutschen Fußball schon seit beinahe 13 Jahren schwelt – die Ultras gegen Dietmar Hopp – seinen vorläufigen Höhepunkt. Es lief die 67. Minute der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München, als Anhänger des Rekordmeisters gegen Hopp gerichtete Hass-Plakate hochhielten. Schiedsrichter Christian Dingert unterbrach das Spiel zweimal, Funktionäre und Spieler versuchten sichtlich aufgebracht dem Treiben der Fans Einhalt zu gebieten. In einer Geste der Solidarität spielten sich beide Mannschaften den Ball in der letzten Viertelstunde im Mittelkreis hin und her. Das Ergebnis, ein krachendes 0:6, interessierte an diesem 29. Februar 2020 niemanden.

In "Der Prozess: Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde", arbeitet das ZDF die unrühmlichen Geschehnisse von damals auf. Autor: Jochen Breyer. Ausgerechnet Breyer? Der 38-Jährige sah sich vor gut einem Jahr dem Vorwurf von "journalistischen Versäumnissen" ausgesetzt. Hintergrund: Als Moderator des "Aktuellen Sportstudios" verpasste es Breyer, ein Statement von 1899-Mäzen Hopp, der "von perfekt inszenierter Hetze" gegen sich sprach, einzuordnen. Dass Breyer nur wenige Wochen zuvor den Neujahrsempfang der TSG moderierte, verstärkte nur den Verdacht hinsichtlich eines möglichen Interessenskonflikts des Sportjournalisten.

Von dem kann man Breyer nach der 45-minütigen Premiere des neuen Formats "Das Aktuelle Sportstudio – Die Doku" freisprechen.

Gemeinsam mit Jörn Kruse geht Breyer auf die Suche nach Antworten. Wo liegen die Ursprünge des Konflikts, wie kam es zur neuerlichen Eskalation? Dabei sprachen sie mit Funktionären und Fans. Auch mit jenen, die den Skandal von Sinsheim ausgelöst haben. Zwei Mitglieder der Münchner Ultra-Gruppierung "Schickeria", schildern zum ersten Mal ihre Sicht der Dinge vor der Kamera.

Breyer und Kruse gelingt es zu zeigen, dass der Konflikt zwischen Ultras und Hopp mehr als nur eine Seite hat. Dass für keinen der Beteiligten die Schmähungen damals spontan, noch unorganisiert waren und dass hinter allem auch der Streit zweier DFB-Spitzenmänner steckt.

Einschalten lohnt sich.

Samstag, 23.30 Uhr, ZDF: Das Aktuelle Sportstudio – Die Doku Der Prozess: Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde.