Sandhausen. (RNZ) Der SV Sandhausen hat am Sonntagnachmittag gegen Hansa Rostock 1:1 gespielt. Im Ostseestadion erzielte Arne Sicker vor 20.000 Zuschauern in der 30. Minute die Führung für die Gäste. In der 54. Minute glich John Verhoek für die Hausherren aus.

Nach dem 1:6 gegen den SV Darmstadt am 3. Oktober und dem 2:1 in Hannover Ende September verzeichnet der Sandhausen in drei Spielen unter Trainer Alois Schwartz vier Punkte. Damit belegen die Kurpfälzer mit insgesamt 8 Zählern nach 10 Spieltagen den Relegationsrang 16.