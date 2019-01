Von Tillmann Bauer

Berlin. Christian Prokop richtete noch einmal den Kragen seines schwarzen Poloshirts, goss sich einen Schluck Wasser in sein Glas und setzte sich aufrecht auf seinen Stuhl auf dem Podium der Pressekonferenz. Der Handball-Bundestrainer scheint bereit zu sein für das Eröffnungsspiel der Heim-Weltmeisterschaft am heutigen Donnerstagabend (18.15 Uhr/ZDF) in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gegen die gesamtkoreanische Mannschaft. Nicht nur er, die ganze Hauptstadt fiebert hoffentlich dem Highlight entgegen.

"Was beim öffentlichen Training abgegangen ist, konnten wir uns so nicht vorstellen", war Prokop überwältigt, dass am Dienstag rund 1 800 Fans nach Berlin-Hohenschönhausen gekommen waren, um der Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer von Paris St. Germain Kraft für die anstehende WM zu schenken. Ein Training mit so vielen Zuschauern sei eine ungewohnte, aber sehr schöne Situation gewesen. Dass die ganze Mannschaft nach der Einheit noch über eine Stunde Autogramme schreiben musste, bezeichnete Prokop als "Wahnsinn" und betonte, dass man dies aber gerne für die Fans getan habe und diesen Schwung nun mit in das anstehende Eröffnungsspiel nehmen wolle. Verletzt habe sich kurzfristig niemand mehr, die DHB-Auswahl geht mit 16 gesunden, hoch motivierten Spielern in das Abenteuer Heim-WM.

Gestern Nachmittag trainierte man noch vor leeren Rängen an dem Schauplatz, an dem man heute Abend gegen Korea über Zehntausend jubelnde Fans erwartet. Nicht nur in der Arena, auch vor den Fernsehbildschirmen wird ein breites Publikum verfolgen, wie sich das Nationalteam, in dem mit Kreisläufer Jannik Kohlbacher, Rechtsaußen Patrick Groetzki und Rückraumspieler Steffen Fäth gleich drei Spieler der Rhein-Neckar Löwen stehen, schlagen wird.

Aber was erwartet das DHB-Team mit Handballzwerg Korea für einen Gegner? "Wir haben in den vergangenen Tagen viele Videos geschaut", sagte Prokop. Man analysierte sowohl die Asien-Games als auch die jüngsten Testspiele auf deutschem Boden. "Das ist eine Mannschaft, die sehr über den Teamgeist kommt", sagt der Bundestrainer, "auch für sie ist das Spiel ein emotionales Highlight, weil es historisch ist, dass Nord- und Südkorea gemeinsam auftreten - das spürt man."

Zuletzt spielten die Asiaten eine sehr offensive Abwehrvariante, bei der sie immer wieder versuchten, den Spielfluss zu stoppen, Bälle zu erobern und dadurch Kontertore zu erzielen. Bei seiner Analyse stieß Prokop zudem immer wieder auf das typisch schnelle Angriffsspiel: "Da kommt auch mal ein überraschender Wurf oder ein Kempa-Trick." Wichtig war dem Bundestrainer aber vor allem die Tatsache, dass man sich auf sich selbst konzentrieren wolle: "Und dann freue ich mich, dass wir jetzt endlich loslegen können."

Wie auch RNZ-Experte Uli Roth appellierte Prokop auf der Pressekonferenz noch einmal daran, nicht direkt die Geduld zu verlieren. "Wenn es in der Anfangsphase noch 5:5 steht, dann wissen wir trotzdem, welche Stärke wir haben", sagte er. Dieser Satz erinnerte stark an die beiden jüngsten Vorbereitungsspiele gegen Tschechien und Argentinien, in denen man gerade in den ersten Minuten viele technische Fehler produzierte, am Ende aber als eindeutiger Sieger hervorging.

Das deutsche Lager ist sich sicher, dass man bei dieser Heim-WM, auf die man so lange hingearbeitet hat, eine gute Rolle spielen kann. Das sollte man aber auch, denn der Druck auf das Team wird von Spiel zu Spiel wachsen. "Es ist kein Problem, dass man ein bisschen nervös ist und gleichzeitig eine Anspannung verspürt", gab Prokop zu. Gerade nach den zwei verpatzten Turnieren würde dem Coach ein Erfolgserlebnis mehr als gut tun. Er sagt: "Das Entscheidende ist: Wie geschlossen treten wir auf? Wie helfen wir uns? Wie bekommen wir das Publikum hinter uns?" All dies seien Fragen, mit denen er und die Mannschaft sich beschäftigen.

Insgesamt wirkte der Bundestrainer gestern aufgeräumt, konzentriert und voller Vorfreude. "Ich habe ein sehr positives Gefühl", sagte er abschließend.

Zumindest für den ersten Auftritt gegen Korea sollte ihn dieses Gefühl wohl nicht täuschen.