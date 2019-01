Köln. (tib) Das, was Uli Roth erwartet hatte, ist eingetroffen. "Das Kölner Publikum war noch mal frenetischer als in der Vorrunde. Nach dem ganzen Lob für Berlin waren die Zuschauer richtig motiviert, das hat man gemerkt." Was den WM-Experten der RNZ zusätzlich beeindruckt hat, war, dass die deutsche Auswahl nun endgültig als Mannschaft auftritt und sich jeder für jeden bedingungslos einsetzt. Roth: "Das ist auch der Verdienst von Bundestrainer Christian Prokop, der aus seinen Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat."

Die Erwartungen an die DHB-Auswahl sind zwar riesig. "Aber die Mannschaft kommt sehr gut mit dem Druck klar", findet der ehemalige Rekord-Nationalspieler, "das hätte auch eine große Belastung sein können, aber das Team nutzt die Zuschauer als positiven Faktor für sich."

Sportlich habe man gegen Island eindrucksvoll gezeigt, welche Stärke die eigene Abwehr habe und dass diese eine verlässliche Größe sei. "Die Abwehr wird nicht auf einmal schlecht", sagt Roth, "der Gegner hat mittlerweile Respekt und Angst." Im Positionsspiel sieht der 56-Jährige noch immer Luft nach oben, freut sich aber über die Unberechenbarkeit im Angriff: "Wir sind vielleicht noch nicht so stabil wie andere Mannschaften, haben aber diverse Optionen - das macht uns schwer auszurechnen."

Weil man die Franzosen am Rande einer Niederlage hatte, traue er dem DHB-Team auch einen Sieg gegen Kroatien zu. Roth: "Die Kroaten spielen zwar aktuell sehr diszipliniert, aber mit diesen Fans im Rücken können wir auch diese Mannschaft schlagen."