Von Tillmann Bauer

Heddesheim. Auch wenn beim diesjährigen Löwen-Cup fast alles anders als zuletzt war, blieb zumindest der Titelträger gleich. Beim Handball-Vorbereitungsturnier in der Heddesheimer Nordbadenhalle jubelten die Drittliga-Jungs der SG Leutershausen über den 25:20-Finalsieg gegen die TSG Haßloch. Erstmals seit dem Corona-Lockdown konnten auch Zuschauer solch ein Ereignis in der Halle verfolgen – wir klären die wichtigsten Fragen.

Wie haben sich Großsachsen, Leutershausen und die Junglöwen geschlagen? Vorweg: Es war zu erwarten, dass alle drei Teams aus der Region in die Finalrunde einziehen. Das gelang auch. Man merkte deutlich, dass bei allen noch Sand im Getriebe war, was zu diesem Zeitpunkt aber völlig normal ist. Und dennoch verteidigten die Roten Teufel verdient den Titel, obwohl sie zwar auch Schwächephasen hatten, aber schlichtweg am konstantesten auftraten. Bei den "Saasemern" merkte man hingegen, dass wichtige Akteure fehlten. Tom Zahn, Sportlicher Leiter, sagte: "Uns sind die Spieler ausgegangen." Bei den Junglöwen war vor allem das Offensivspiel mit Jannis Schneibel schön anzuschauen – und der dritte Platz durchaus verdient.

Wie sah das Hygiene-Konzept aus? Ausführlich. Bereits vor dem Turnier bekamen alle Teams ein Dokument zugeschickt, in dem die Vorgaben standen. Es ging um Abstände, Laufwege und Ankunftszeiten. So sollten sich die Mannschaften, die gerade nicht im Einsatz waren, nicht in der Halle befinden – außer sie wählten den Eingang über die Tribüne und wurden dadurch offiziell als Zuschauer gezählt. Für Besucher galt: Kam man an der Halle an, mussten die Kontaktdaten hinterlegt und die Hände desinfiziert werden, danach durfte man eine Karte kaufen. Bis zum Sitzplatz galt Maskenpflicht, dort angekommen konnten bis zu 227 Zuschauer gleichzeitig die Spiele verfolgen.

Und wurde es von den Beteiligten auch umgesetzt? Größtenteils. Zumindest ist das die Meinung von Heddesheims Turnierleiter Thomas Schmid. Er war mit dem Verhalten der Menschen zufrieden, obwohl er häufig durch das Mikrofon an die Maskenpflicht erinnern musste. "Es wurde besser", sagte er: "Wir haben uns extreme Mühe gemacht, aber der Aufwand hat sich gelohnt." Hörte man sich bei den Zuschauern um, überwog die Freude, wieder Handball sehen zu dürfen. Die Einschränkungen wurden gerne in Kauf genommen. Während freitags noch um die 100 zahlende Personen kamen, war die Halle samstags voller – am Finaltag bewegte man sich an der Belastungsgrenze. Schmid: "Kurzzeitig haben wir die Tür zugemacht, viele mussten aber nicht warten." Gerade beim Hirschberg-Derby, das Leutershausen gewann, war der Andrang groß. Und: Abgesperrt oder geklebt waren keine Plätze, es wurde darauf vertraut, dass die Zuschauer nur in ihren Haushalten zusammensitzen und die Abstände einhalten. "Wir waren die Ersten, da ist klar, dass jeder auf uns schaut", sagte Schmid: "Wir haben definitiv alles versucht."

Wird die Drittliga-Saison im Oktober starten? Schwer zu sagen. Auch wenn viele Verantwortliche noch Zweifel an der Umsetzung haben, zeigte das Turnier in Heddesheim auf, wie Handball mit Zuschauern theoretisch aussehen kann. Der Deutsche Handball-Bund will Anfang Oktober beginnen, die Begegnungen wurden kürzlich terminiert. Michel Abt, Trainer der Junglöwen, sagt: "Ich gehe zwar fest davon aus, dass wir im Oktober starten, hundertprozentig vorstellen kann ich mir das aber noch nicht." Auch in Leutershausen und Großsachsen plant man sportlich sowie finanziell mit dem Oktober-Termin. Doch schließlich wird es erst – im negativen Sinne – spannend, sollte es einen positiven Corona-Fall bei einer Mannschaft geben. Muss dann das ganze Team in Quarantäne? Wann können die Spiele, die ausfallen, nachgeholt werden? Springen wichtige Sponsoren noch ab, wenn die Begegnungen verspätet oder ohne Zuschauer stattfinden? Wer zahlt die Gehälter? Fragen, auf die es mit Blick auf den vollgepackten Terminkalender, kaum Antworten gibt. Wie momentan so häufig, wird nur die Zeit zeigen, wie es weitergeht.