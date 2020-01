Schwetzingen. (ber) Bei der SG Nußloch machen sich die ersten Auflösungserscheinungen bemerkbar. Nur mit einer Rumpfmannschaft konnte der Handball-Drittligist, der Anfang vergangener Woche einen vorläufigen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Heidelberg gestellt hatte, am gestrigen Mittwochabend im Derby bei der HG Oftersheim/Schwetzingen antreten. Die "zweite Garde" bewies allerdings Moral, machte es bis zum Schluss spannend und ließ nur eine 20:22-Niederlage zu. Die Spargelstädter verpassten einen höheren Sieg, weil sie phasenweise unkonzentriert waren.

Neben Kevin Bitz (Fingerverletzung), Simon Kuch (Schulter) und Pascal Kirchenbauer (Miniskus) fehlten bei Nußloch vier Stammspieler. David Ganshorn und Adrian Fritsch haben gekündigt. Christian Zeitz und Jochen Geppert hatten sich krank abgemeldet. "Ich würde gerne mehr sagen, weiß aber selbst nicht, wie es bei uns weitergeht", erklärte SG-Trainer Marc Nagel und kündigte an: "Ich bleibe bis zum Schluss, solange Spieler da sind, bin ich auch da."

Mit Maximilian Trost und Theo Surblys standen nur noch zwei etatmäßige Rückraumspieler auf der Platte. Surblys ließ sich kurz vor Schluss – beim Stand von 20:21 – zu einem unnötigen Foul an Niklas Krämer hinreißen und sah dafür Rot und Blau – zu allem Ungemach wird er am Samstag in Dresden auch noch fehlen. Im Anschluss kam es zur Rudelbildung. Trainer Marc Nagel entschuldigte sich dafür, Holger Löhr nahm die Entschuldigung an.

Schwetzingen: Messerschmidt 3, Schmidberger 1, L. Sauer 2, Jungmann 1, Suschlik 6, A. Sauer 4/4, Burmeister 3, Krepper 2.

Nußloch: Trost 8, Schmiedt 1, Strüwing 1, Surblys 3, Wichmann 1, Herrmann 5/2, Petroczi 1.