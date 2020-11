Von Michael Wilkening

Düsseldorf. Es ist ein großes Glück, dass Alfred Gislason schon so viele Handball-Schlachten geschlagen hat, dass ihn so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen kann. Andernfalls wäre die Nervosität der deutschen Handball-Nationalmannschaft beim Debüt des Isländers als Bundestrainers womöglich auf den Chef übergesprungen. Bei der Premiere des langjährigen Meistermachers vom THW Kiel als Anleiter der deutschen Elite ging zunächst alles schief, ehe am Ende ein 25:21 (9:13)-Arbeitssieg in der EM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina stand.

"Zum Glück ist mein Debüt nicht ganz in die Hose gegangen", sagte Gislason nach den ersten 60 Pflichtspielminuten im neuen Job. Erleichterung war dem 61-Jährigen anzumerken, denn zwischenzeitlich musste sich der Trainer ernsthafte Sorgen um seine Mannschaft machen. "Wir haben noch viel zu tun", sagte Gislason und wirkte froh, dass er in drei Tagen die nächste Chance bekommen würde, um einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Am Sonntag (15.15 Uhr) treten die deutschen Handballer in Tallin gegen Estland an. Erneut geht es in der EM-Qualifikation gegen einen Außenseiter.

In den ersten 30 Minuten wurde offensichtlich, dass es in den Tagen vor der Partie zu viele Schauplätze gegeben hatte, die für Ablenkung sorgten. Das Spiel der deutschen Mannschaft wirkte fahrig, hektisch – es fehlte die Spannung. "Natürlich wurde da ja viel drüber geschrieben, ob das Spiel stattfindet oder nicht", sagte Uwe Gensheimer. In den Tagen vor dem Gislason-Debüt stand auf der Kippe, ob das erste Match des neuen Bundestrainers noch einmal verschoben werden muss. Im Lager der Bosnier gab es mehrere positive Corona-Fälle, der bosnische Verband beantragte bei der europäischen Handball-Federation (EHF) eine Verlegung. Nachdem dieses Anliegen negativ beschrieben worden war, reisten die Bosnier mit elf Spielern nach Deutschland.

Das Team vom Balkan wäre auch in Bestbesetzung Außenseiter gewesen, mit dem Not-Aufgebot konnte nun wirklich nichts schief gehen. Eigentlich, denn es ging doch ziemlich viel schief. Zur Pause lagen die Deutschen mit 9:13 hinten, weil der Auftritt der DHB-Auswahl mit schwach noch beschönigend beschrieben ist. "Wir haben sicher schon besser gespielt", sagte Gensheimer. Die Bosnier verschleppten das Tempo, fanden aber trotzdem immer wieder Lücken in der deutschen Abwehr, so dass der Favorit nach einem 2:6-Rückstand früh in die Bringschuld geriet. Das sorgte vor der Pause für viele hektische und unüberlegte Angriffsversuche, so dass das erste Spiel für Gislason und seine Mannschaft direkt zu einem Härtetest wurde. "Es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe"; sagte der Isländer, "aber es war das, was ich befürchtet habe."

Immerhin gelang es dem Bundestrainer, die Pause zu nutzen, um einen verunsicherten Haufen in weißen Trikots zumindest so viel Überzeugung in das eigene Können zu vermitteln, damit die zweite Hälfte gegen immer müder werdende Bosnier zu einer klaren Sache für den EM-Fünften wurde. Schnell glichen die Deutschen zum 14:14 aus und setzten sich danach kontinuierlich ab. Die DHB-Auswahl spulte keine Gala ab, strahlte aber doch so etwas wie Souveränität aus. Das lag daran, weil die Deckung mit der Hereinnahme des Melsungers Finn Lemke an Stabilität hinzugewann. Die Bosnier fanden weniger Lücken, leisteten sich zunehmend Ballverluste, so dass die Deutschen zu vielen einfache Toren im Gegenstoß kam. Zehn Minuten vor dem Ende war die Begegnung endgültig gedreht und Gensheimer sorgte mit einem sehenswerten Wurf in der Schlusssekunde nicht nur für den 25:21-Endstand, sondern auch für einen Hauch Spektakel.