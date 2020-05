Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Michael Roth, 58, versucht immer lösungsorientiert zu denken. Der aus Leutershausen stammende Handball-Trainer der Füchse Berlin, der selbst mit dem Corona-Virus infiziert war, hat sich nach dem vorzeitigen Saisonabbruch der Bundesliga viele Gedanken gemacht – es entwickelte sich eine Idee. "Ich wollte unter den Bundesliga-Trainern einen Austausch schaffen und habe alle zur Videokonferenz eingeladen", sagte Roth zur RNZ. So besprachen sich die Coaches, mit dabei auch die beiden Übungsleiter der Aufstiegsteams – Jaron Siewert (Tusem Essen) und Jan Gorr (HSC Coburg) – am Montagnachmittag in einer rund zweistündigen Online-Sitzung. Siewert wird bekanntlich ab Sommer neuer Füchse-Trainer und damit Nachfolger von Michael Roth.

"Mir war es wichtig, alle mit einzubeziehen und zu besprechen, wie man mit dieser speziellen Situation umgehen kann", sagte Roth. Der ehemalige Nationalspieler konnte zunächst berichten, dass alle Trainer aktuell wohlauf sind: "Die Resonanz war super, alle haben sich gefreut, sich mal wieder zu sehen." So war sogar Gudmundur Gudmundsson, der ehemalige Trainer der Rhein-Neckar Löwen und aktuelle Coach der MT Melsungen, aus Island zugeschaltet – Roth bereitete das Meeting vor, moderierte und trug danach die Ideen zusammen.

So sieht der Trainingsalltag bei den Rhein-Neckar Löwen aus: Mit Maske werfen Steffen Fäth (v.l.), Niclas Kirkelokke und Uwe Gensheimer den Ball gegen die Hallenwand. Foto: vaf

"Es ist nicht leicht, quasi von 110 auf null herunterzufahren", sagte Roth. Die Coaches haben großen Respekt vor der Arbeit der Vereinsmanager, die in dieser Zeit viele schwierige Entscheidungen treffen müssen: "Wir stehen als Trainer eigentlich immer unter Strom und nun sind wir verdammt, fast nichts zu tun." Er berichtete, dass viele seiner Kollegen, die seit Jahren kaum eine Pause hatten, die spiel- und trainingsfreie Zeit genießen und auch mal froh sind, aktuell ohne Stress mit ihrer Familie verweilen zu können. Und dennoch: Die Trainer scharren mit den Hufen und wollen schnellstmöglich wieder einsteigen. Roth: "Wir wollen uns helfen, wo wir können – da gehört auch so ein persönlicher Austausch mit dazu."

Nachdem man also Meistermacher Filip Jicha vom THW Kiel zum Titel gratuliert hatte, klärte jeder zugeschaltete Trainer kurz über die persönliche und sportliche Lage in seinem Verein auf. Schließlich hat jeder Standort verschiedene Voraussetzungen: "Fast alle Vereine sind in Kurzarbeit, dadurch können die meisten gar nicht trainieren – die Situationen sind auch durch die lokalen Bedingungen komplett unterschiedlich." Das mache die Sache natürlich nicht einfacher.

Ein interessanter Aspekt: Viele Trainer sorgen sich um die Schultern ihrer Spieler. "Wenn man jeden Tag mehrfach eine Wurfbewegung ausführt und diese plötzlich komplett fehlt, kann es gefährlich werden", sagte Roth. Die Übungsleiter raten ihren Schützlingen deshalb – wenn es möglich ist – dort hinzugehen, wo viel Platz ist und den Ball mit dieser "typischen Bewegung" an die Wand zu werfen, um im Rhythmus zu bleiben. Zudem kam die Idee auf, Badminton zu spielen. Roth: "Der Bewegungsablauf ist ähnlich, das kann eine Alternative sein."

Die Rhein-Neckar Löwen können aktuell zumindest einmal in der Woche "gemeinsam" trainieren. Natürlich war auch Martin Schwalb, der die Badener anleitet, mit Roth gut befreundet ist und sogar am Montag Geburtstag hatte, zugeschaltet. Die Löwen trainieren als eines der wenigen Bundesliga-Teams seit knapp zwei Wochen einmal wöchentlich wieder im Kronauer Leistungszentrum, wenn auch unter strengen Vorgaben und in Kleingruppen.

"Grundsätzlich haben alle Trainer eine positive Einstellung. Aber natürlich sind auch wir von der Politik abhängig", sagte Roth: "Ganz wichtig ist aber, dass wir bald wieder ein Ziel vor Augen haben, damit die Sportart nicht in der Versenkung verschwindet." So könnten sich die Coaches vorstellen, zukünftig regionale Trainingscamps – beispielsweise Frisch Auf! Göppingen, HBW Balingen-Weilstetten und TVB Stuttgart – zu bilden und sich dort miteinander zu messen, um irgendwie zurück in den Wettkampfmodus zu finden.

Außerdem bildete man ein Kompetenzteam bestehend aus vier Bundesliga-Trainern – diese sollen die gesammelte Meinung der Übungsleiter bei der Handball-Bundesliga und dem Deutschen Handball-Bund vermitteln. Roth: "Wir hoffen natürlich, dass wir bei den weiteren Planungen mit einbezogen werden, am Ende sind schließlich wir diejenigen, die die Vorgaben vor Ort mit den Spielern umsetzen müssen."

Denn Roth und seine Kollegen wissen auch, dass in der momentanen Situation eine reguläre Vorbereitung noch sehr unsicher ist.