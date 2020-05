Heidelberg. (tib) Die Trainer der Handball-Bundesliga haben sich am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Videoschalte über die Situationen in den einzelnen Vereinen ausgetauscht. Das verriet Michael "Schorle" Roth, der noch bis Ende Juni bei den Füchsen Berlin unter Vertrag steht und dieses virtuelle Treffen organisiert hatte, der Rhein-Neckar Zeitung.

So besprachen sich die Coaches, mit dabei auch die beiden Übungsleiter der Aufstiegsteams - Jaron Siewert (Tusem Essen) und Jan Gorr (HSC Coburg) - in einer rund zweistündigen Online-Sitzung. Siewert wird bekanntlich ab Sommer neuer Füchse-Trainer und damit Nachfolger von Michael Roth.

"Mir war es wichtig, alle mit einzubeziehen und zu besprechen, wie man mit dieser speziellen Situation umgehen kann", sagte Roth. Der ehemalige Nationalspieler konnte zunächst berichten, dass alle Trainer aktuell wohlauf sind: "Die Resonanz war super, alle haben sich gefreut, sich mal wieder zu sehen." So war sogar Gudmundur Gudmundsson, der ehemalige Trainer der Rhein-Neckar Löwen und aktuelle Coach der MT Melsungen, aus Island zugeschaltet - Roth bereitete das Meeting vor, moderierte und trug danach die Ideen zusammen.

So könnten sich die Coaches vorstellen, zukünftig regionale Trainingscamps - beispielsweise Frisch Auf! Göppingen, HBW Balingen-Weilstetten und TVB Stuttgart - zu bilden und sich dort miteinander zu messen, um irgendwie zurück in den Wettkampfmodus zu finden.

Außerdem bildete man ein Kompetenzteam bestehend aus vier Bundesliga-Trainern - diese sollen die gesammelte Meinung der Übungsleiter bei der Handball-Bundesliga und dem Deutschen Handball-Bund vermitteln. Roth: "Wir hoffen natürlich, dass wir bei den weiteren Planungen mit einbezogen werden, am Ende sind schließlich wir diejenigen, die die Vorgaben vor Ort mit den Spielern umsetzen müssen."