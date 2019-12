Auch die Fußballer der Freien Turner Kirchheim Mehmet Ücen, Emre Güner, Nashbir Sadegh, Zana Abdallah, Ali Al Masoodi und Ümit Ünlü (von links) hoffen, dass die deutsch-türkischen Spieler im nächsten Jahr in Bammental wieder am Start sind. Fotos: wob

Von Wolfgang Brück

Bammental. Jetzt beschäftigen sich sogar türkische Medien mit dem Boykott des Bammentaler Hallenfußballturniers. Die Tageszeitung Sabah veröffentlichte einen bebilderten Beitrag mit der reißerischen Überschrift: "Fußball-Faschismus." Darin heißt es, die Vorstände der fünf deutsch-türkischen Vereine, die ihre Zusage für das Turnier um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei zurückgezogen hatten, würden über weitere Konsequenzen nachdenken. Sollte der Verband den Benachteiligungen nicht entgegenwirken, könne man sich vorstellen, künftig überhaupt nicht mehr am Wettbewerb teilzunehmen.

Auf Anfrage der RNZ erklärte der frühere Trainer des 1. FC Wiesloch, Mehmet Öztürk: "Ich habe mit den Vorsitzenden gesprochen. Sie haben mir versichert, dass sie gegenüber der Zeitung diese Drohung nicht ausgesprochen hätten. Vielmehr wollen die Vereine den Dialog suchen."

Patrick Orf (links) und Frank Wolf setzen sich für die Rückkehr zur Normalität ein. Fotos: wob

Damit sind sie auf einer Wellenlänge mit Frank Wolf. "Ich kann die deutsch-türkischen Fußballer verstehen, dass sie sich über die dummen Kommentare mancher Zuschauer ärgern. Aber den Boykott halte ich für eine überzogene Reaktion", erklärt der 44-jährige Waldwimmersbacher, der Mitglied im Kreisvorstand ist.

Vier der fünf Vereine sollten in einer Gruppe spielen. Es wurde unterstellt, dass bei der Auslosung nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Wolf, der auch Pokalspielleiter ist, meint: "Es ist gar nicht so selten, dass verrückte Ergebnisse zustande kommen. In diesem Jahr trafen die beiden Pokalfinalisten Wiesloch und Leimen schon in der ersten Runde aufeinander."

Patrick Orf sieht ein grundsätzliches Problem. "Es ist leider typisch für unsere Gesellschaft, dass Dinge schnell eskalieren", meint der 33-jährige Spieler des TSV Pfaffengrund, zu dessen Aufgaben beim Badischen Sportbund die Integration gehört. Der frühere Landesliga-Spieler des FC Bammental bringt es auf den Punkt: "Die beiderseitigen Vorurteile erschweren das Miteinander. Wer damit rechnet, benachteiligt zu werden, reagiert entsprechend empfindlich." Auch Orf setzt auf Dialog. Schon im Januar soll es unter Einbeziehung des türkischen Generalkonsulats in Karlsruhe eine weitere Gesprächsrunde geben.

Thomas Fuchs. Foto: wob

Als Nachrücker sorgte der FC Zuzenhausen am ersten Turniertag am Donnerstag für eine große Überraschung. Der Verbandsligist schickte seine A-Jugend auf das Parkett der Elsenzhalle. Nach einem 1:1 gegen Edingen-Neckarhausen überrannten die Kraichgau-Bubis den Landesliga-Zweiten FC Bammental mit 4:2 und den Kreisligisten VfB Leimen mit 4.1.

Sabine Waxmann, Mutter von Marc-André Waxmann, der gemeinsam mit Stefan Ohlheiser das traditionsreiche Turnier organisiert, hatte auf der Suche nach Ersatz Thomas Fuchs angerufen. Der 64-jährige Jugendtrainer ("Ich bin der Jupp Heynckes der A-Jugend-Verbandsliga") setzte eine WhatsApp-Meldung in Umlauf: "Suche acht Spieler für Bammental." Nur eine halbe Stunde später hatten so viele den Finger gestreckt, dass Zuzenhausen mit zwei Teams hätte antreten können."

Es sei kein Wunder, nachdem er die letzten Jahre bei seinen Jungs vom Turnier geschwärmt habe, schmunzelt der pensionierte Paketzusteller. Er sagt: "Der 1603-Cup ist das Größte."

Besonders stark beim Newcomer: der 17-jährige Dario Schwind und der 18-jährige Florian Rudako mit jeweils drei Toren sowie der erst 16-jährige Torwart Fabian Heß.

Neben "Zuze" setzten sich weitgehend die Favoriten durch. Die Landesligisten Eppelheim, St. Ilgen und Kirchheim erreichten die Zwischenrunde mit weißer Weste. Die Freien Turner demonstrierten dabei deutsch-türkische Fußballkunst. Teamchef Ümit Ünlü hofft, dass nächstes Jahr die Fußball-Familie wieder vereint ist. Er sagt: "Türkische Fußballer tun dem Niveau gut und türkische Zuschauer sind gut für die Stimmung."

1603-Cup in Zahlen

18. Hallenfußballturnier des FC Bammental um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei, Gruppe A: ASV/DJK Eppelheim – SpVgg Baiertal 4:2, FV Hockenheim – DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen II 2:2, Eppelheim – Hockenheim 4:0, Baiertal – Edingen-Neckarhausen II 0:2, Edingen-Neckarhausen II – Eppelheim 0:2, Baiertal – Hockenheim 4:2. Tabelle: 1. Eppelheim 9 Punkte, 10:2-Tore; 2. Edingen-Neckarhausen II 4, 4:4; 3. Baiertal 3, 6:8; 4. Hockenheim 1, 4:10.

Gruppe B: FC Bammental – VfB Leimen 7:0, FC Zuzenhausen - DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen 1:1, Bammental – Zuzenhausen 2:4, Leimen – Edingen-Neckarhausen 2:3, Edingen-Neckarhausen – Bammental 0:8, Leimen – Zuzenhausen 1:4. Tabelle: 1. Zuzenhausen 7, 9:4; 2. Bammental 6, 17:4; 3. Edingen-Neckarhausen 4, 4:11; 4. Leimen 0, 3:14.

Gruppe C: FT Kirchheim – SpVgg Neckargemünd 4:1, SpG Dilsberg/Bammental II – SC United Weinheim 0:3, Kirchheim – Dilsberg/Bammental II 3:1, Neckargemünd – Weinheim 3:1, Weinheim – Kirchheim 1:2, Neckargemünd – Dilsberg/Bammental II 3:4. Tabelle: 1. Kirchheim 9, 9:3; 2. Weinheim 3, 5:5; 3. Neckargemünd 3, 7:9; 4. Dilsberg/Bammental II 3, 5:9.

Gruppe D: FC St.Ilgen – FV Nußloch 2:1, SG Dielheim – SpG Wiesenbach/Mauer II 3:2, St.Ilgen – Dielheim 3:2, Nußloch – Wiesenbach/Mauer II 5:1, Wiesenbach/Mauer II – St.Ilgen 2:7, Nußloch – Dielheim 2:1. Tabelle: 1. St.Ilgen 9, 12:5; 2. Nußloch 6, 8:4; 3. Dielheim 3, 6:7; 4. Wiesenbach/Mauer II 0, 5:15.

Gruppe E: DJK SV Phönix Schifferstadt – SpG SVfB Eberbach 8:2, VfB Epfenbach – FC Sandhausen 4:4, Schifferstadt – Epfenbach 3:0, Eberbach – Sandhausen 6:1, Sandhausen – Schifferstadt 3:3, Eberbach – Epfenbach 0:6. Tabelle: 1. Schifferstadt 7, 14:5; 2. Epfenbach 4, 10:7; 3. Eberbach 3, 8:15; 4. Sandhausen 2, 8:13.

Zwischenrunde, heute, ab 17 Uhr, Gruppe 1: Schifferstadt, Eppelheim und Nußloch; Gruppe 2: Zuzenhausen, Epfenbach und Edingen-Neckarhausen II; Gruppe 3: Bammental, Kirchheim und Edingen-Neckarhausen; Gruppe 4: St.Ilgen, Dielheim und Weinheim. bz