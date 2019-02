Heidelberg. (eth) Mit Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und Nadine Gonska (Mannheimer TG) starten zwei Leichtathletinnen der Kurpfalz bei den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow. Mihambo ist in diesem Jahr mit den in Berlin gesprungenen 6,99 Metern im Weitsprung die Nummer eins in Europa und in der Welt. Sie gehört damit zum Favoritenkreis, als Topfavoritin sieht sie ihr Trainer Ralf Weber allerdings nicht: "Es gibt einige Springerinnen, die die Chance haben, den Titel zu holen."

Schafft Mihambo dies, würde ihr das Kunststück gelingen, innerhalb eines halben Jahres den EM-Titel im Freien und in der Halle zu gewinnen. "Mein Ziel ist es, bei der EM einen rauszuhauen", sagt Mihambo, die im Sommer 2018 in Berlin den kontinentalen Titel gewonnen hat. Das Training der 25-Jährigen ist auf die EM ausgerichtet, Weber blickt der Meisterschaft "sehr optimistisch entgegen."

Ganz andere Ziele gelten für Nadine Gonska. Die 400-Meter-Läuferin wäre mit dem Erreichen des Halbfinals zufrieden - ein Ziel, das sie im Vorjahr bei der EM in Berlin verfehlt hatte. "Ich möchte ins Halbfinale. Das ist mir im Vorjahr bei der Hallen-WM auch gelungen. Mal schauen, was möglich ist", sagt die 29-Jährige, die in der europäischen Jahresbestenliste auf Rang 20 zu finden ist. Ein Ziel Gonskas ist es, ihre Hallenbestzeit zu steigern, die bei 52,77 Sekunden steht. In diesem Winter ist die Mannheimerin 52,96 Sekunden gelaufen.