Heidelberg. (RNZ) Der TVG Großsachsen kann geruhsam in die Winterpause gehen. Mit einem verdienten 30:27- Heimsieg gegen den Northeimer HC fuhr die stark dezimierte Drittliga-Mannschaft einen immens wichtigen Heimsieg ein und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Vor dem Anpfiff gab es die nächste Hiobsbotschaft. Bei Kreisläufer Philipp Ulrich kamen wieder Rückenprobleme auf – er konnte nur in der Abwehr eingesetzt werden. Vor gut 500 Zuschauern übernahmen vor allem Jan Triebskorn und Jonas Gunst die Verantwortung und gingen für ihre Mannschaft voran. "Super, wie die Mannschaft heute nochmals wirklich alles reingehauen hat", sagte Stefan Pohl: "Sie hat dem Druck standgehalten und eine wirklich tolle Leistung gezeigt. Am Ende wurde es zwar noch einmal spannend, aber der Sieg war hochverdient. Jetzt kann erst einmal gefeiert werden." In der Winterpause hofft man nun, dass der ein- oder andere Verletzte in den Kader des TVG zurückkehrt. Mit der Verpflichtung des 20-jährigen Torhütertalents Leon Hoblaj von der TSG Friesenheim hat man bereits den ersten Schritt getan. Der Sportliche Leiter Thomas Zahn äußerte sich dazu: "Wir haben Leon verpflichtet, weil er jung und sehr talentiert ist und wir die Anfrage von Friesenheim bekommen haben, ob wir ihm nicht Spielpraxis in der Dritten Liga verschaffen könnten." heka

Großsachsen: Gunst 2, Triebskorn 11/2, Kadel 2, Kehlenbach 4, Reisig 5/1, Hildebrandt 6/2.

Auf dem Weg aus der Halle feierten die Anhänger der HSG Bieberau-Modau ihren Torhüter Martin Juzbasic euphorisch. Sie hatten allen Grund dazu, denn die Nummer 99 brachte die Drittliga-Handballer der SG Nußloch reihenweise zum Verzweifeln. Der Jahresabschluss in der Großsporthalle am Wesner endete mit 19:34 (9:17) wenig erfreulich für die Blau-Weißen.

Nach 17 Minuten und dem Zwischenstand von 3:10 aus SGN-Sicht hatte der Torhüter der Gastgeber bereits zehn Paraden in seiner Statistik stehen. Bis zur Halbzeitpause wuchs der Rückstand jedoch zur Vorentscheidung auf 9:17 an. Zu diesem Zeitpunkt war Kapitän Kevin Bitz mit einem offenen Bruch an einem Finger der Wurfhand schon auf dem Weg ins Krankenhaus.

"In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, da haben wir neun freie Würfe vergeben, die Juzbasic allesamt weggenommen hat", sagte Nußlochs Trainer Marc Nagel. Er erkannte dabei neidlos die herausragende Leistung des gegnerischen Torhüters an.

Im Verlauf der zweiten Hälfte nahm auch noch Jochen Geppert mit Wadenproblemen auf der Bank Platz. Zwischenzeitlich standen sechs Feldspieler der Nußlocher auf der Platte, die 20 Jahre oder jünger sind und an der letztlich deutlichen Niederlage nichts mehr ändern konnten. Nagel dankte im folgenden Trainergespräch den mitgereisten Anhängern und zeigte sich froh darüber, dass jetzt die dreiwöchige Pause beginnt.

Nußloch: Kuch 1, Schmiedt 5/3, Strüwing 2, Geppert 2, Surblys 1, K. Bitz 1, Herrmann 5, Ganshorn 2.