Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Als Thomas Griesbaum aus Karlsruhe, der Sekretär des Frisbee-Weltverbandes (Wfdf), am Samstag kurz vor 18 Uhr die Worte sprach, die die Athleten aus 29 Nationen herbeigesehnt hatten, waren tatsächlich alle Menschen im Stadion des Heidelberger Sport-Clubs gleich: Nass. Ein kurzer, heftiger Regenschauer hatte genügt, um zu zeigen, dass Ultimate Frisbeespielende flink im Improvisieren und sehr hilfsbereit sind. Und eine Himmelsdusche ist nach dem strapaziösen Einwerfen und Warten auf den Einmarsch der 51 Nationalmannschaften schon gar nicht geeignet, die Begeisterung der Athletinnen und Athleten zu dämpfen.

Chinas Sportler schwenkten fröhlich ihre Fähnchen, während die Scheibenakrobaten Alexander Leist und Mehrdad Hosseinian zauberten. Foto: Stefan Weindl

Das Team aus Hongkong funktionierte seine große Flagge zum Zeltdach um und gewährte Heidelbergs Sportkreis-Vorsitzenden Gerhard Schäfer freundlich Unterschlupf, und Dr. Volker Schlechter (Korntal), der Präsident des Deutschen Frisbeesport-Verbandes (DFV), machte sich schmal und brachte mehrere Ehrengäste unter seinem Schirm in Sicherheit: Präsident Alfons Hörmann (Kempten) vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hatte die Frisbee-Teams aus aller Welt in Heidelberg begrüßt, was als besondere Geste zu würdigen ist, denn Frisbee zählt, weil es zu wenige Mitglieder in zu wenigen Bundesländern gibt, offiziell noch nicht zur deutschen Sportfamilie - wenn dieser junge Sport so dynamisch weiterwächst wie in den letzten Jahren, soll die DOSB-Mitgliedschaft 2021 aber perfekt sein.

Thomas Griesbaum sprach die Eröffnungsformel der Frisbee-WM. Foto: Stefan Weindl

Thomas Griesbaum sagte mit lauter Stimme ins zu leise Mikrofon: "Ich erkläre die U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee 2019 in Heidelberg für eröffnet" und löste damit einen Riesenjubel unter den knapp 1500 Spielenden und den gut 600 Zuschauern aus.

Dabei wurde klar: Kolumbiens und Mexikos Akteure sind die talentiertesten Tänzer, Franzosen, Niederländer, Spanier, Taiwanesen und Südafrikaner winkten besonders heftig ins Publikum, das eng an eng auf der eigens errichteten Tribüne kuschelte, während die Mannschaften der Topfavoriten USA, Australien und Japan eher mit professioneller Konzentration und Lässigkeit auf den WM-Rasen traten und die deutschen als freundliche Gastgeber alle 50 anderen Mannschaften vor sich hertrieben.

Kolumbiens Spielerinnen tanzten ins Stadion. Foto: Stefan Weindl

Natürlich erhielten die Girls und Boys aus den Frisbee-Hochburgen Bad Rappenau, Heppenheim, Karlsruhe, Ditzingen, Freiburg oder Konstanz den heftigsten Begrüßungsapplaus, denn unter den Genießern der stimmungsvollen Eröffnungszeremonie waren viele Eltern und etliche Omas und Opas, die schnell nochmals Glück und Erfolg wünschen wollten, im Jubel der Sportlerinnen und Sportler aber kaum Gehör fanden.

Im WM-Eröffnungsspiel gegen Belgien ließen die deutschen Frauen - hier Sabine Kramer (14) aus Ditzingen und Mareike Kühn (96) aus Konstanz - blitzschnell die Scheibe fliegen. Sie siegten mit 15:1 Punkten. Foto: Stefan Weindl

Während die Teams in ihren herrlich bunten Trikots hinter den mit Landesflaggen "bewaffneten" Volunteers einmarschierten und, weil man den unermüdlichen Stadionsprecher Jörg Benner (Köln) im Jubel der Fans und bei den Schlachtrufen der Teams kaum verstehen konnte, die Zuschauer anhand der Landesfahnen rieten und staunten, wie groß die Welt der Scheibenspieler ist, machten sich die beiden Hauptorganisatoren hier und da noch nützlich.

Mark Kendall im blauen Shirt mit der Aufschrift "Leader" begrüßte die Teams und Ehrengäste, kontrollierte die Anschlüsse der im Matsch liegenden Stromkabel und wies die Zeitungs- und Fernsehreporter zum Medienzelt, wo frische Getränke und Kekse bereitstanden.

Jonathan Schall (57) aus Bad Rappenau sucht beim 15:13 gegen Österreich den richtigen Passweg in die Spitze. Foto: Stefan Weindl

Martin Maximilian Rasp im roten Shirt mit der Aufschrift "Volunteer" zeigte den Sportlern, wo sie ihre Taschen ins Trockene bringen, wo sie Sprudel zur Erfrischung erhalten und wo sie ihre Autos am besten abstellen konnten. Da für die gesamte WM ein präzises Verkehrssicherheitskonzept gilt, wurden Falschparker rund um das Stadion notiert. Auch ein Spieler der deutschen Männermannschaft erhielt ein Knöllchen und fluchte laut: "So ein Mist - an einem solchen Tag...!"

Neuseelands Spieler winken ins Publikum. Foto: Stefan Weindl

Was man mit einer Wurfscheibe alles anstellen kann, zeigten die beiden Frisbee-Künstler Alexander Leist (Karlsruhe) und Mehrdad Hosseinian (Heidelberg/Berlin) und erhielten dafür ebenso großen Beifall wie die deutsche Damen-Mannschaft, die das WM-Eröffnungsspiel gegen Belgien vor vollem Haus mit 15:1 Punkten gewann und dafür kaum 50 der insgesamt zur Verfügung stehenden 100 Minuten benötigte. Immer wieder führten flinkes Freilaufen und präzises Passspiel dazu, dass eine deutsche Spielerin den Disc in der gegnerischen Endzone unbehelligt fangen konnte.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann begrüßte die 51 Teams aus 29 Ländern in Heidelberg. Foto: Stefan Weindl

"Dieser Sieg ist klarer als erhofft. Wir haben einen außerordentlich guten Tag erwischt", freute sich Bundestrainer Matthias Brand (Mannheim) über den wichtigen Auftaktsieg und fügte anerkennend hinzu: "Wir haben einfach und sicher gespielt, aber besonders gut gefangen." Dass sein Team auch läuferisch eine Klasse besser war als die Belgierinnen, verschwieg der Bundestrainer, denn beim Ultimate Frisbee gilt: Man achtet den Gegner und zollt ihm immer Respekt.

Der deutsche Sport und der Weltverband hatten die 51 besten Team des Globus angemessen willkommen geheißen, für Heidelberg tat das der Sportamtsleiter Gert Bartmann ebenso kompetent und herzlich. Schirmherr OB Professor Eckart Würzner wird, wie verlautete, zu den Finals kommen. Chapeau!