Von Daniel Hund

Leimen. Es ist eigentlich seit Jahrzehnten dasselbe Spiel. Beinahe täglich biegt Susanne Schaffner, 58, an der Leimener Kleintierzucht-Anlage scharf rechts ab und steuert dann direkt auf ihren Arbeitsplatz zu. Schaffner ist Tennis-Verbandstrainerin und arbeitet im Leimener Leistungszentrum.

Weltstars wurden dort mal produziert. Boris Becker und Steffi Graf. Aber natürlich auch Anke Huber. Am Feldrand von Leimen wurden sie groß, gingen die ersten Schritte auf dem steilen Weg nach ganz oben.

Steffi und Boris. Beide haben ein ganzes Land verändert. Quasi über Nacht war Deutschland Tennis-Land. Egal, ob eingefleischter Fußball-Fan oder ausgewiesener Sport-Muffel, plötzlich waren alle heiß auf den Becker-Hecht und die "Fräulein Vorhand". Fast 40 Jahre ist es nun schon her, dass beide das LLZ verlassen haben, um die Tennis-Welt zu erobern.

Eine halbe Ewigkeit – doch der Ruf ist geblieben: Leimen kennt jeder. Steffi und Boris haben es berühmt gemacht. Der Mythos, die Legende von der Wiege der Wunderkinder wird immer noch gerne erzählt. Leise und zurückhaltender aber.

Die badischen Verbandstrainer Susanne Schaffner und Rainer Öhler werten im LLZ Trainingspläne aus. Foto: dh

Der Run aufs Leistungszentrum ist ungebrochen. "Leimen, ich darf nach Leimen." Wer diesen Satz sagt, hat schon viel erreicht – irgendwie aber auch nichts. Denn zwischen der badischen Spitze und der internationalen Elite liegen Welten. Susanne Schaffner, seit 1987 als Verbandstrainerin im Einsatz, aber auch Rainer Öhler, 59, der 1989 dazu kam, sollen dabei helfen aus Talenten Champions zu machen. Viele haben sie kommen und gehen gesehen. Kinder und Jugendliche mit tollen Aufschlägen und noch besseren Vorhänden. Ein neuer Boris oder eine neue Steffi waren aber nie dabei. Waren die vielleicht einfach auch anders? Bissiger und ehrgeiziger? "Das kann man so nicht verallgemeinern", sagt Öhler, "aber manchmal fehlt vielleicht schon diese totale Hingabe, diese Leidenschaft auch wirklich alles zu geben."

Visionen seien auch wichtig. Dinge, die man niemals aus den Augen verliert. "Ein Boris", erinnert sich Schaffner, "ein Boris hat schon als Kind in Leimen davon erzählt, dass er unbedingt mal auf dem Center Court in Wimbledon stehen möchte." Und dem hat "Bobbele" alles untergeordnet. Tennis gelebt, geatmet. Tagein, Tagaus.

"Und Steffi erst", lächelt Schaffner, "ich habe in der Jugend oft mit ihr trainiert." Steffi war damals zwölf, Schaffner, die in Leimen alle nur Susi nennen, 19. Vater Graf schaute immer zu. "Irgendwann, meist so nach zwei Stunden, hat er dann gesagt: ‚So, jetzt reicht es‘", erinnert sich Schaffner, "aber Steffi hat das eigentlich nicht interessiert. Sie hat dann immer nur geantwortet: ‚Ach komm, noch einmal die Bälle durch." Immer weiter, immer bis ans Limit. Rastlos. Stets auf der Suche nach dem perfekten Schlag. Dem Optimum. Das war Steffi Graf.

Auch Öhler hat da die eine oder andere Anekdote auf Lager. Zweimal hat er sie in Heidelberg trainiert. Unvergessliche Erlebnisse waren das: "Solch eine Trainingsintensität habe ich sonst nie mehr erlebt. Diese Gier in den Augen, dieser Kampf um jeden Ball, das war unglaublich."

Sein wie Steffi und Boris. In den 90er Jahren wollten das viele. Sie versuchten die Werdegänge zu kopieren. Verrückte Geschichten gibt es da zu erzählen. Von Eltern, die Haus und Hof verkauften, um ihren Nachwuchs über den Zwischenstopp Leimen in die Weltspitze zu hieven.

Heutzutage ist das anders. Niemand setzt mehr alles auf eine Karte. Ein Plan B ist immer in der Schublade. Und in dem dreht sich vernünftigerweise vieles um die Schule. Schaffner sagt: "Auf sie legen wir viel Wert. Zumindest die 10. Klasse sollte man abgeschlossen haben."

Steffi, Anke und Boris – alle haben die Mittlere Reife. Danach war dann Vollgas angesagt, durchstarten im Tennis-Business. Michael Stich startete auch durch, baute aber vorher noch sein Abitur. Ein tolles Vorbild! "Sicher", sagt Schaffner, "aber mittlerweile ist eine Profikarriere und das Abi nicht mehr miteinander vereinbar." Warum? "Weil sich das Tennis verändert hat. Es ist athletischer geworden. Viel trainings- und zeitintensiver."

Was bleibt, ist die Frage: Gibt es aktuell Nachwuchs-Hoffnungen in Leimen, die als Erben von Steffi, Anke und Boris in Frage kommen? "Wir haben ein paar hochkarätige Talente", nickt Öhler anerkennend, "aber ob sie den Sprung in den Profibereich schaffen, weiß keiner."

Vielleicht muss man Julia Stusek auf der Rechnung haben. Zwölf Jahre ist sie alt und trifft die Kugel schon wie eine Große. Auch das Umfeld stimmt: Mama war selbst mal auf der Profitour unterwegs. Mittlerweile arbeiten sie und Papa als Tennistrainer. Geformt wird Julia dennoch von anderen: In Leimen, aber auch in der Schweiz. Dort wird sie von Melanie Molitor, der Mutter der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Martina Hingis, trainiert. Dreimal die Woche geht’s bei den Eidgenossen zur Sache. Ein ganz schönes Pensum für ein so junges Mädel. "Hinzu kommt, dass Julia im Schnitt zweimal pro Monat im Ausland Turniere spielt", berichtet Schaffner.

Hört sich alles ein wenig nach der jungen Steffi oder dem kleinen Boris an. Von dem hängt übrigens noch heute ein großes Poster im Kraftraum des LLZ: ‚Vielen Dank für alles, euer Boris‘, steht auf ihm. "Das hat er nach seinem ersten Wimbledon-Sieg gebracht", plaudert Öhler stolz aus dem Nähkästchen. Ob Julia in ein paar Jährchen auch so ein Poster bringt?

In Leimen hätte sicher niemand etwas dagegen.