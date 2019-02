Mannheim. (run) Am 24. Februar 2019 messen sich die besten Volleyballteams Deutschlands im großen Pokalfinale in Mannheim. Seit 2016 ist die SAP Arena der Austragungsort des Volleyball-Spektakels und bietet den rund 10.000 Zuschauern nicht nur hochklassigen Sport mit spannenden Finalspielen, sondern auch ein tolles Rahmenprogramm.

2018 holte sich der VfB Friedrichshafen den Titel zum 15. Mal in seiner Vereinsgeschichte gegen die Volleyball-Bisons aus Bühl. Bei den Damen gewannen die Spielerinnen vom Dresdner SC die Trophäe in einem sehenswerten Spiel auf Augenhöhe gegen den VC Wiesbaden.

In den vergangenen drei Jahren fieberten über 34.000 Zuschauer mit den besten Volleyball-Vereinen beim Kampf um die Krone mit. Dieses Jahr stehen sich bei den Frauen der SSC Schwerin und der MTV Stuttgart gegenüber. Die beiden Klubs liegen in der Bundesliga-Tabelle auf den Plätzen eins und zwei. Es ist also mit einem ganz engen Spiel zu rechnen.

Ähnlich spannend dürfte das Final-Duell bei den Männern werden. Die SVG Lüneburg und der VfB Friedrichshafen liegen in der Bundesliga-Tabelle auf Rang zwei und drei.

Die RNZ verlost für dieses Sporthighlight 10 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ GW Verlosung (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Gewinner sowie Name und Adresse oder ruft an unter Telefon 0137822/702382. Die Leitungen sind bis einschließlich Sonntag, 17.Februar, 20 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz 0,49 Euro. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend). Die Gewinner werden benachrichtigt.