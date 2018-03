Von Roland Karle

Leimen. Locker bleiben. So lautet die Losung für Nico Müller (Foto: Weindl) vor seinem Auftritt bei der Gewichtheber-Europameisterschaft (26. März bis 1. April) in Bukarest. "Er soll raus gehen und Spaß haben", empfiehlt Trainer Oliver Caruso seinem Schützling. Der 77-Kilo-Athlet ist so stark wie noch nie. Vor zwei Wochen im Bundesliga-Duell gegen Roding stemmte der Obrigheimer das Zweieinhalbfache seines Körpergewichts, stellte persönliche Bestleistungen im Reißen, Stoßen und Zweikampf. "Die Vorbereitung lief super, Nico hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht", lobt Caruso, der Cheftrainer des Baden-Württembergischen Gewichtheber-Verbandes (BWG).

Jetzt muss der Athlet die nötige Balance hinbekommen, sprich: so unbekümmert wie möglich und so entschlossen wie nötig den Kampf mit der Schwerkraft aufnehmen. Daran scheiterte der 24-Jährige bei der WM im Dezember vergangenen Jahres, als er ebenfalls in Topform in die USA flog, aber sein Leistungsvermögen nicht ausschöpfte und nur Dreizehnter wurde. Zum Vergleich: Sein aktueller Rekord von 350 Kilo hätte dort für Bronze gereicht.

"Das ist abgehakt", versichert Müller, der eigentlich durch stoische Ruhe an der Hantel besticht. Er habe sich bei der WM zu sehr von außen unter Druck setzen lassen - und seine Schlüsse daraus gezogen. "Ich halte mehr Distanz zu Sozialen Netzwerken, konzentriere mich komplett auf meinen Wettkampf und will möglichst alle sechs Versuche gültig durchbringen", sagt der Olympia-Zehnte von Rio 2016.

Nico Müller ist einer von nur fünf Sportlern, die der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) mit zur EM genommen hat. Wäre es streng nach der festgelegten Leistungsnorm gegangen, hätten lediglich zwei Athleten die deutschen Farben vertreten. Neben Müller erfüllte lediglich Matthäus Hofmann - beide stemmen für den SV Obrigheim und trainieren unter Caruso im BWG-Stützpunkt Schwarzach - das geforderte Soll. Der 23-Jährige hat sich nach langer Verletzungspause auf internationales Niveau zurückgekämpft und übertraf die Norm um satte sechs Kilo. Im Stoßen schaffte der Schwergewichtler mit 201 Kilo sogar persönlichen Rekord. Die Zeit zwischen Roding und Rumänien nutzte Hofmann, um seine Kraftreserven auszubauen. "Die EM kann kommen", sagt er angriffslustig.

Zum EM-Kader gehören zudem der Berliner Robert Joachim (Gewichtsklasse bis 69 Kilo), Tom Schwarzbach (bis 85 Kilo) vom AV Speyer und als einzige Frau Nina Schroth (bis 90 Kilo) vom AC Mutterstadt. Sie haben die Norm recht deutlich verfehlt - und sollen Versäumtes auf der Bühne in Bukarest nachholen. "Wir haben berücksichtigt, dass nach der späten WM 2017 der Zeitraum für die EM-Vorbereitung sehr kurz gewesen ist", sagt Bundestrainer David Kurch. Fest eingeplant war der Chemnitzer Max Lang, der wie Müller in der 77-Kilo-Klasse hebt, doch wegen einer Adduktorenverletzung ausfällt.

Erfahrene Sportler wie Almir Velagic, Jürgen Spieß oder Alexej Prochorow, allesamt bei Olympia 2016 dabei, planten aufgrund der knappen Vorbereitungszeit von vornherein keine Reise nach Rumänien. Dabei sind, wie schon bei der WM in den USA, etliche Nationen wegen wiederholter Dopingvergehen gesperrt. Dadurch steigen die Chancen auf vordere Platzierungen. 31 europäische Verbände haben insgesamt 110 Männer und 102 Frauen in jeweils acht Gewichtsklassen gemeldet. Der BVDG trete zwar mit kleinem Team an, aber Bundestrainer Kurch ist überzeugt: "Wir können uns beim derzeitigen Trainingszustand unserer Sportler auf spannende Wettkämpfe freuen."

Gewichtheber-EM: Athleten und Zeiten Robert Joachim (69 kg): Mittwoch, 19.30 Uhr: Nico Müller (77 kg): Donnerstag, 19.30 Uhr: Tom Schwarzbach (85 kg): Freitag, 19.30 Uhr: Nina Schroth (über 90 kg): Samstag, 9 Uhr: Matthäus Hofmann (105 kg): Sonntag, 10 Uhr: Die Wettkämpfe der Männer werden live auf Eurosport übertragen.