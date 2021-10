Enge Ballführung: In jungen Jahren war Gerd Dais für den SV Waldhof im Sturm unterwegs (l.). Später arbeitete er auch als Trainer am Alsenweg. Beim SV Sandhausen hatte er ebenfalls erfolgreiche Jahre (r.). 2012 führte Dais die Hardtwälder in die Zweite Liga. Fotos: Imago/dpa

Von Daniel Hund

Mannheim. In Kaiserslautern gewonnen und dabei auch noch ein Tor für den SV Waldhof geschossen: "Ja, das war im August 1989", erinnert sich Gerd Dais und lächelt: "Damals haben wir mit 3:2 am Betzenberg gesiegt. Mein Tor war das zwischenzeitliche 2:1."

Doch da ist noch mehr. Viel mehr, das den 58-Jährigen und die Buwe verbindet. Erst war er Spieler, dann Trainer, erlebte viele emotionale Momente. Große Siege, aber auch schmerzliche Niederlagen. Mittlerweile verfolgt Dais, dem auch der SV Sandhausen viel zu verdanken hat, den Waldhof aus der Distanz, ist aber stets auf Ballhöhe.

Kürzlich, beim 5:0-Sieg gegen Meppen, war er mal wieder im Carl-Benz-Stadion. Im Einsatz für Magenta-Sport. Als Experte, als Buwe-Flüsterer. Der Höhenflug in Blau und Schwarz freut ihn. Die RNZ sprach mit ihm.

Gerd Dais, der SV Waldhof steht auf einem Aufstiegsplatz, wie sehen Sie die Chancen, dass er am Ende auch durchmarschiert?

Zunächst muss man sagen, dass die Entwicklung beim SVW in den letzten Jahren sehr positiv war. Jetzt gilt es abzuwarten, was passiert. Aber ich sehe durchaus eine große Chance dafür, dass der Waldhof in diesem Jahr den Aufstieg in die Zweite Liga packt.

Haben Sie erwartet, dass die Blau-Schwarzen so eine gute Rolle spielen können?

Anfangs eher nicht. Mit Max Christiansen oder Marco Schuster haben sehr gute Spieler den Verein verlassen. Solche Abgänge kompensiert man nicht einfach so. Mittlerweile hat sich eine neue Stammformation gefunden. Und auch von der Bank kann man nachlegen. Passiert nichts Unvorhersehbares mehr, wird der SVW bis zum Schluss oben dabei sein.

Wo sehen Sie die Stärken?

Mit Jesper Verlaat und Marcel Seegert haben sie das vielleicht beste Innenverteidiger-Duo der Liga. Auch über die Außenbahnen geht viel. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass man nun auch über die Standard-Situationen kommen kann, wenn es aus dem Spiel heraus mal nicht so läuft. Marc Schnatterer macht da eine außergewöhnliche Arbeit.

Gibt es für Sie einen Topfavoriten auf den Titel?

Magdeburg ist sehr stark. Und auch sie haben die Fans im Rücken. Die blau-weiße Wand ist beeindruckend und pusht die Spieler enorm. Mit Baris Atik haben sie zudem einen außergewöhnlichen Spieler für diese Liga in ihren Reihen.

Sie sprechen die Fans an. Kürzlich waren Sie mal wieder im Car-Benz-Stadion. Wie fanden Sie die Stimmung?

Die ist ein Faktor, ganz klar. Wenn du da als Spieler einläufst und alle singen das Waldhof-Lied mit, da bekommst du einfach eine Gänsehaut.

Sie haben die glorreichen Zeiten beim SVW miterlebt, waren in der Bundesliga für den Waldhof am Ball. War die Stimmung früher noch besser?

Als ich zum Waldhof kam, haben wir anfangs noch in Ludwigshafen gespielt. In der Saison 89/90, unserer letzten in der Bundesliga, ging es zurück an der Alsenweg. Da waren 12.000 Fans dabei, da herrschte schon beim Warmmachen Volksfest-Stimmung. Und das hat sich auf den Platz übertragen. Wir haben daheim eigentlich alle geschlagen. Den FC Bayern, Dortmund oder auch Kaiserslautern mit 4:0, das damals mit Spielern wie Stefan Kuntz und Bruno Labbadia bei uns angetreten ist.

Nun zu etwas Unerfreulichem: Die aktuelle Corona-Situation könnte den Waldhof aus der Bahn werfen, oder?

Ja, das ist so. Das sind Dinge, mit denen man nur schwer umgehen kann. Die Mannschaft konnte die letzten Tage nicht trainieren. Darunter leidet natürlich auch die Vorbereitung auf das nächste Spiel bei 1860 München am Samstag. Für den Waldhof wäre es das beste, wenn die Partie abgesagt wird, man sich sammeln kann, um dann vielleicht die Woche darauf daheim gegen Zwickau wieder loslegen zu können.

Sind Sie für eine generelle Impfpflicht für Fußball-Profis?

Nein, das ist immer noch eine persönliche Entscheidung. Natürlich wäre es gut, wenn alle durchgeimpft wären.

Beim SV Sandhausen waren Sie auch als Trainer und Spieler aktiv. Wie beurteilen Sie die dortige Situation?

Dort gab es eine sehr große Fluktuation. Viele Spieler haben den Verein verlassen. Bis da alles greift, dauert es. Man braucht ein Gerüst an Spielern, das hat der SVS meiner Meinung nach noch nicht gefunden. Nach dem Sieg in Hannover dachte man, man hätte die Kurve schon bekommen. Das ist aber nicht so, was das 1:6 gegen Darmstadt gezeigt hat.

Wer weiß, vielleicht treffen sich der SVW und der SVS in der nächsten Saison wieder in einer Liga.

Hoffentlich in der Zweiten Liga (lacht). Da hätten alle etwas davon. Man könnte sich mal wieder auf ein schönes Kurpfalz-Derby freuen. Das würde sicherlich sehr viele Zuschauer mobilisieren.