Heidelberg. (auri) Mit erfreulichen Ergebnissen kehrten Philipp Hornung/Linus Hüger (HTV/USC Heidelberg) sowie Annika Berndt/Hannah Kohn (Heidelberger TV/VfB Ulm) von den deutschen U17-Beachmeisterschaften aus Haltern am See zurück. Jeweils Platz fünf war der verdiente Lohn für die gelungenen Vorstellungen. Während sich bei den Jungs Ben-Simon Bonin und Momme Lorenz (Rottenburg/Kiel) den Titel holten, setzten sich bei den Mädchen erneut Lotta Weiß und Samira Winkler durch. Das bayerische Duo hatte zuvor auch beim U17-Bundespokal, als Berndt/Kohn sensationell Zweite wurden, sowie bei den U18-Titelkämpfen triumphiert.

Wie bei der U18-DM trafen Hornung/Hüger bereits in den Gruppenspielen auf die späteren Sieger. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen ließen die Heidelberger in der Zwischenrunde dem Freiburger Duo Ove Barkemeyer/Lovis Homberger keine Chance und trafen im Achtelfinale erneut auf Bonin/Lorenz, die auch dieses Mal gewannen. Mit drei weiteren Erfolgen winkte plötzlich sogar das Halbfinale. Doch Leonard Graven/Laurenz Welsch (TSV Grafing/TSV Herrsching), die letztlich Zweiter wurden, waren zu stark.

Berndt/Kohn stürmten ungeschlagen ins Viertelfinale, in dem sie sich dem westfälischen Duo und späteren Zweiten Franka van der Veer/Lea Venghaus knapp mit 1:2 geschlagen geben mussten. Anschließend hatten Berndt/Kohn nach zwei Siegen ebenfalls wie Hornung/Hüger die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Doch Emily Dod/Svenja Rodenbüsch (Niederstetten/Freiburg), die letztlich Dritte wurden, gewannen knapp mit 2:1. Am kommenden Wochenende steht die U 19-DM in Kiel-Schilksee auf dem Programm. Hornung/Hüger haben als NVV-Meister nicht gemeldet. Berndt, die mit Helena Dornheim (Stuttgart) starten wird, hat sich schon auf den Weg nach Kiel gemacht.

Überlingen war die abschließende Station der A-Top-Turniere der BaWü-Beach-Serie. Dafür hatten Christian Eckenweber/Lucas Wenz (TSV Speyer/TSG Rohrbacher) sowie Julia Jungmann/Anika Schwager (HTV/SV Sinsheim/TV Eppelheim) nochmals gemeldet. Eckenweber/Wenz belegten den vierten Platz. Nach 2:0-Erfolgen über Maximilian Meuter/Matthias Vogelgsang /FT Freiburg) und Florian Schweikart/Niklas Stooß (Augsburg) unterlagen sie im Halbfinale Jannis Hopt/Nick Woronow (Rottenburg/Mannheim) mit 0:2. Im Spiel um Platz drei erwiesen sich Alexander Benz/Benjamin Dollhofer (Fellbach/Karlsruhe) als stärker. Patrick Gruhn/Lars Lückemeier (Stuttgart/Fellbach) gewannen das Turnier.

Bei den Frauen mussten sich Jungmann/Schwager mit dem neunten Platz begnügen. Die Beiden gewannen zunächst gegen Anela Hadzic/Toni Kopp (SV K-Beiertheim) mit 2:1, mussten sich dann aber dem späteren Siegerduo Alexandra Bura/Sandra Szychnowska (Stuttgart/SV K-Beiertheim) knapp mit 1:2 geschlagen geben. Eine weitere knappe 1:2-Niederlage gegen Sabrina Hasenfuß/Nadine Spuhler (SV K-Beiertheim) bedeuteten den neunten Platz.