Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Der ewige Sommer will einfach nicht enden. Überfüllte Straßencafés und blendend gelaunte Menschen sind in der Hauptstraße derzeit täglich unterwegs. Was den gemeinen Sonnenanbeter erfreut, ist für das Läuferherz allerdings weniger erfreulich. Bis zu 27 Grad soll das Thermometer am Sonntag bei der sechsten Auflage des Gelita Trail-Marathons in Heidelberg anzeigen - für die Jagd nach Bestzeiten gibt es günstigere Voraussetzungen. "Da ist mir britisches Wetter doch deutlich lieber", sagt Aoife Quigly. Dreimal ist sie in der Universitätsstadt bislang gestartet, dreimal hat sie souverän gewonnen. Auch diesmal? Mit Sicherheit sei es von Vorteil, die Strecke zu kennen, gibt die 27-jährige Dolmetscherin für Deutsch, Französisch und Englisch zu: "Ich weiß bei jeder Stelle, wie schnell ich laufen kann und was auf mich zukommt." In diesem Jahr wird das definitiv harte Konkurrenz sein.

Denn mit der Griechin Dioni Gorla wartet auf die Wahl-Heidelbergerin in diesem Jahr eine echte Rivalin. Beim Dämmer-Marathon in Mannheim landete die Düsseldorferin auf Rang drei, letztes Wochenende stellte sie in Münster mit 2:53:42 Stunden eine neue persönliche Bestmarke über die Marathon-Distanz auf. "Ich freue mich auf starke Konkurrenz", nimmt Quigly die Herausforderung an. Dass sie nicht als einzige Favoritin an den Start geht, ist ihr dabei nur Recht. Vierzig bis sechzig Kilometer läuft sie pro Woche, für eine Athletin ihres Kalibers ist das eigentlich viel zu wenig. "Ich fahre dafür viel Fahrrad. So kann ich auch Verletzungen vorbeugen", weiß sie.

Auch bei den Männern kündigt sich ein umkämpfter Zieleinlauf an. Mit dem Weinheimer Matthias Müller tritt der 2015-Sieger an. Moritz von der Heide möchte ihm bei der Jagd über Stock und Stein das Leben so schwer wie möglich machen. Gerade hat der Ausdauerspezialist 256 Kilometer beim Transalpine-Run hinter sich gebracht - dass er mit schweren Beinen in die Kurpfalz reist, ist aber kaum zu erwarten. Im Vorjahr hat von der Heide den Half-Trail gewonnen; diesmal soll es der Sieg über die volle Distanz werden. "Ich traue das Moritz zu", sagt Quigly. "Er erholt sich immer schnell und macht einen guten Eindruck."

Wenn am Sonntag die Heidelberger Jagdhornbläser die Läufer auf die Strecke schicken, will auch Janosch Kowalczyk um den Sieg mitlaufen. Der Leonberger Trailrunning-Spezialist hat dieses Jahr schon auf Gran Canaria gewonnen und siegte in Heidelberg 2016 beim Half-Trail. Nicht dabei ist Streckenrekordhalter Florian Neuschwander, der derzeit erkältet ist und zudem mit Formproblemen nach seinem jüngsten 100-Meilen-Lauf kämpft.

Auf hohe Laufprominenz muss trotzdem niemand verzichten: Kein geringerer als der ehemalige Triathlon-Europameister Timo Bracht wird an den Start gehen - wenn auch nur in der Staffel. "Ich bin immer noch fit, aber nicht so fit wie ich es einmal war", verrät der Eberbacher, der nach dem Sieg beim Heidelberger Halbmarathon und beim HeidelbergMan seine regionale Titelsammlung komplettieren will. "Wir wollen vorne mitlaufen", sagt der 43-Jährige, der im Dezember ein Sport-Leistungszentrum in Mosbach eröffnet. Der familiäre Charakter der Veranstaltung gefällt ihm. Dass er irgendwann einmal sogar noch über die volle Distanz laufen wird, schließt er zudem nicht aus.

Die Zuschauer dürfen sich auf zahlreiche Sonderaktionen des Veranstalters freuen: Neben einem Basketball-Bungee-Trampolin erwartet die Lauffans auch eine Station zum Kuh-Wettmelken. Zudem kann man das Renngeschehen erstmals per Live-Stream auf einer LED-Leinwand verfolgen. Bis zu 1500 Teilnehmer werden am Sonntag auf dem Karlsplatz erwartet, wenn ab 11 Uhr auch der neun Kilometer lange Himmelsleitertrail, der Team-Marathon, Half-Trail sowie der Kids-Fun-Trail gestartet werden. Auch wenn nicht alle Ausdauerläufer das letzte Aufbäumen des Sommers genießen werden: Die Sieger werden es sicher tun.