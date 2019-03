Von Christopher Benz

Mannheim. Unterhaltsam und trotz üppiger Nachspielzeit keine Minute zu lang diskutierten detailliert vorbereitete Gäste in der Universität Mannheim über das Thema "Fußball und Wirtschaft". Auf dem Podium nahmen Dr. Peter Görlich (Geschäftsführer, TSG 1899 Hoffenheim), Andreas Rettig (Geschäftsstellenleiter, FC St. Pauli), Ronny Zimmermann (BFV-Präsident und DFB-Vizepräsident) sowie Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob als Moderator Platz. Veranstalter war die Studierendeninitiative "Mannheim Finance & Controlling Club e.V.".

Die Sympathien untereinander waren groß, das konnte jeder der Besucher spüren, was die Protagonisten aber zum Glück nicht davon abhielt, sich gegenseitig Contra zu geben. Dabei präsentierte sich Rettig als ebenso eloquenter sowie emotionaler Verfechter der Chancengleichheit im Deutschen Fußball.

Sollten die Fernsehgelder in Deutschland zu gleichen Teilen an die Profiklubs abgeführt werden? Aktuell regelt das ein Verteilungsschlüssel, der dem Meister die größte Einnahme (43,9 Millionen Euro) und dem Tabellen-18. das kleinste Stück (21,9 Millionen) des finanziell üppig garnierten Kuchens garantiert. In der 2. Liga reicht die Spanne von 12,8 bis zu 5,7 Millionen Euro. Die Vertreter der Klubs, ob nun Letzter in der Zweiten Liga oder Bundesliga-Meister, haben naturgemäß ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen. "Zu sagen, dass wir international wettbewerbsfähiger wären, wenn wir weniger solidarisch agieren, ist ausgemachter Blödsinn", meinte Rettig dazu, "in England sind Oligarchen oder chinesische Konglomerate am Weg, wobei keiner weiß woher dieses Geld genau kommt."

"Geld allein reicht nicht", sagte Zimmermann dazu. "Wir müssen einfach besser arbeiten", forderte Rettig. "Symbolisches Kapital ersetzt kein Leadership", schlug Görlich in dieselbe Kerbe.

Das Ziel der Redner ist übergeordnet dasselbe, den deutschen Fußball wieder dahinbringen, wo er vor wenigen Jahren noch gewesen ist - an der internationalen Spitze. Auf dem Weg dahin müssen sie gemeinsam arbeiten und mitunter eigene Wünsche zwischenzeitlich hintanstellen. "Nach der desaströsen EM 2000 haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was wir anders machen müssen", war Rettig damals in die Planung der eingeführten Leistungszentren involviert, "das hat aber nur funktioniert, weil alle an einem Strang gezogen haben. Dieses Verständnis fehlt mir heute."

Beim DFB ist man indes alles andere als untätig. "Wir haben die Gruppe ,Zukunft des deutschen Fußballs’ gegründet, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt", erläuterte Zimmermann. Görlich erwähnte die Zusammenarbeit der Vereine mit dem badischen Fußballverband, um im Nachwuchsbereich Optimierungen herbeizuführen.

"Kleinere Spielformen in der Ausbildung sind beispielsweise eine wichtige Verbesserung." Der Sinn und Zweck dahinter ist einleuchtend. Die Kinder sollen mehr mit dem Ball spielen, das funktioniert in einem Drei-gegen-Drei unbestritten besser als in einem Sieben-gegen-Sieben. Man wünscht sich lediglich schnelleres Handeln bei diesen angedachten Reformen.

Selbstverständlich diskutierten die Gäste auch über den Spitzenfußball. Immer neue Erlösquellen rufen dabei nicht nur Freudensprünge hervor. Besonders Rettig bezog zu den aufgegriffenen Punkten klar Stellung, er war ohne Frage der nie aufgebende, bissige Verteidiger auf dem Podium. "Als DFL-Geschäftsführer habe ich versucht die Youth League zu verhindern", verriet er beispielsweise zur Champions League der U19-Teams, in der die TSG Hoffenheim am 3. April im Viertelfinale auf Real Madrid trifft.

Kritiker sehen darin ein reines Marketingprodukt der Uefa, dass falsche Hoffnungen macht, schließlich kommen nur fünf Prozent der Kicker aus den Nachwuchsleistungszentren im Profifußball an. "Der DFB hat sich ebenfalls gegen die Youth League positioniert", warf Zimmermann ein.

Görlich erläuterte, was für einen Aufwand die Hoffenheimer betreiben, um die schulische Ausbildung nicht zu kurz kommen zu lassen, wenn die U19 wie in der Vorrunde geschehen, drei Tage pro Auswärtsspiel (Lyon, Manchester und Donezk) in Europa unterwegs gewesen ist: "Wir hatten extra Nachhilfelehrer mit dabei und wurden deswegen von den jeweiligen Gegnern komisch angesehen. In anderen Ländern ist es normal, dass U19-Spieler nur noch auf die Karte Fußball setzen."

Ausbildungsentschädigung für Jugendspieler, das überarbeitungsbedürftige Vereinsrecht (Zimmermann dazu: "Dafür gab es in den 1970er Jahren die letzte Gesetzesänderung und das macht jedem Vereinsoffiziellen das Arbeiten schwer") oder die Fifa-Pläne, eine WM auf 48 Mannschaften aufzustocken, wurden bis zum Schluss mit Herzblut diskutiert.