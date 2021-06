Junglöwe Kaspar Veigel machte ein gutes Spiel. Der Rechtsaußen traf zweimal – für zwei Punkte reichte es in Balingen aber nicht. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Balingen. Wenn ein Trainer nach Abpfiff einsam und alleine auf der Bank grübelt, ist das meist kein gutes Zeichen für das Team, das er trainiert.

Klaus Gärtner grübelte am Mittwochabend. In der kleinen, aber feinen Balinger Sporthalle hatten die Rhein-Neckar Löwen gerade mit 30:32 (15:12) beim vom Abstieg bedrohten HBW Balingen-Weilstetten verloren. Während seine Jungs bereits unter die Dusche schlichen, feierten die Gallier von der Alb, wie sie sich selbst nennen, ausgelassen einen möglichen Schritt zum Klassenerhalt.

Selbstverständlich befand sich Gärtner noch im Halleninneren, weil er als Trainer Verpflichtungen hat, wie etwa den mitgereisten Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Schließlich war’s für sein Team mittlerweile das fünfte Ligaspiel in Folge ohne Sieg.

"Es ist schwierig momentan", sagte Gärtner zur RNZ: "Wir fangen eigentlich gut an. Man sieht, welches Potenzial wir haben. Aber scheinbar haben wir kein Potenzial, um das ein paar Wochen hintereinander abzuliefern."

Schließlich kann es zermürbend sein, wenn in jedem Spiel gefühlt ähnliche Dinge passieren.

So gab man auch in Balingen die Halbzeitführung nach dem Wechsel viel zu schnell aus der Hand.

So drehte auch in Balingen mit Vladan Lipovina (sieben Tore) ein Ex-Löwe – wie schon Harald Reinkind (Kiel) und Steffen Fäth (Erlangen) – gegen den alten Arbeitgeber auf.

So war auch in Balingen während der Schlussphase die Verunsicherung größer als der Wille, gewinnen zu wollen.

So ließ man auch in Balingen entscheidende Möglichkeiten aus und brachte sich damit selbst in Bedrängnis.

Es ist ein Muster, das sich eigentlich durch die ganze verkorkste Saison zieht.

"Für mich ist es unerklärlich, warum wir so nach der Pause einbrechen", sagte Gärtner: "Ich verstehe nicht, dass uns dann die Einstellung fehlt. Ich weiß auch nicht warum." Und weiter: "Nach wie vor bekommen wir leider keine Konstanz in unser Spiel. Wir lassen uns aus der Ruhe bringen – unsere schlechten Phasen sind einfach zu lang."

Und auch die Probleme im Tor werden nicht kleiner. Der verletzte Andreas Palicka war gar nicht erst mit angereist und wurde zunächst von Nikolas Katsigiannis vertreten. Der musste dann aber auch in der Pause mit einer Muskelverletzung draußen bleiben. Oh je!

Mikael Appelgren (Schulter/Knie) fieberte gemeinsam mit Patrick Groetzki (Bänder) auf der Tribüne mit. Vertreten wurde der Rekordspieler von Kaspar Veigel. Der Junglöwe machte ein gutes Spiel auf Rechtsaußen (zwei Tore), wusste aber auch, als er nach Abpfiff aus der Kabine trat, dass der persönliche Erfolg an diesem Abend irrelevant ist. Er sagte: "Das hatten wir uns anders vorgestellt. Die Enttäuschung überwiegt."

Zudem lobend herauszuheben: Jerry Tollbring knüpfte als bester Torschütze an seine gute Phase an, Uwe Gensheimer versuchte vom Spielfeldrand alles, um seine Nebenleute wachzurütteln und zu motivieren – die Rückraum-Sorgenkinder Niclas Kirkelokke und Lukas Nilsson boten Licht und Schatten. Sie stemmten sich aber gegen die Niederlage.

Fünf Spieltage vor Saisonende stehen nun 23 (!) Minuspunkte. Es warten noch Melsungen, der Bergische HC, Magdeburg, Essen und Kiel.

Was würde ein Verpassen des Europapokals bedeuten, Klaus Gärtner? "Wir verpassen ihn nicht", schoss es aus dem Trainer heraus. Und weiter: "Dafür müssten die anderen auch erst einmal ihre Spiel gewinnen." Na dann …

Balingen: Ruminsky 1, Strosack 5, Lipovina 7, Saueressig 2, Schoch 1, Wiederstein 4, Zintel 1, Beciri 2, Thomann 3/3, Nothdurft 4, Kirveliavicius 2.

Löwen: Tollbring 9/1, Schmid 4, Kirkelokke 4, Kohlbacher 4, Veigel 2, Lagergren 2, Nilsson 5.

Strafminuten: Beciri 2 – Gislason 2, Lagergren 2, Veigel 2, Kirkelokke 2, Abutovic (Rote Karte).

Stenogramm: 1:3 (5.), 5:5 (10.), 8:7 (15.), 9:10 (20.), 11:14 (25.), 12:15 (Halbzeit), 15:16 (35.), 19:18 (40.), 23:20 (45.), 26:23 (50.), 28:27 (55.), 30:32 (Ende).