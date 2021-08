Von Daniel Hund

Muckental. Der SV Waldhof hat die dritte Runde im Badischen Pokal locker übersprungen. Der Drittligist setzte sich am Dienstagabend beim FV Elztal mit 10:0 (3:0) durch. Beim Landesligisten schonte Trainer Patrick Glöckner einige seiner Stamm-Spieler und baute auch Fußballer aus der Reserve ein. "Es war eine seriöse Leistung von uns, der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient", sagte Glöckner, "wichtig war, dass auch die Spieler, die zuletzt nicht so viel gespielt haben, Spielpraxis bekommen haben."

Die Tore erzielten Marc Lutz (11.), Patrick Hocker (24./63./80.), Alexander Rossipal (45./84.), Mohamed Gouaida (53.), Marcel Gottschling (82.) und Nico Seegert (48./90.), der Zwillingsbruder von Kapitän Marcel.

Weiter geht es für den SVW am Sonntag, 15.30 Uhr, mit dem nächsten Pokal-Spiel. Dann wartet im DFB-Pokal aber ein anderes Kaliber: Die Frankfurter Eintracht tritt im Mannheimer Carl-Benz-Stadion an. Gegen den Bundesligisten sind die Buwe klarer Außenseiter, haben aber einen Vorteil im Rücken. Denn seit Dienstagabend ist klar, dass der Waldhof 12.000 Fans ins Stadion lassen darf.