Von Eric Schmidt

Sinsheim. Wieder ein Spielabbruch. Wieder eine Unvollendete. Nach den Spielen TSV Reichartshausen - SV Hilsbach, TSV Neckarbischofsheim II - SV Sinsheim II und Türkspor Eppingen - SG Untergimpern ist im Fußballkreis eine weitere Begegnung vorzeitig beendet worden. Am Ostermontag hat es die Kreisliga-Partie Türk Gücü Sinsheim - TSV Waldangelloch erwischt. Der Vorwurf, der dabei im Raum steht: Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter. Unser "Nachschuss" hat sich umgehört.

> Fotobeweis: Den Vorgang selbst zeigen die Aufnahmen unseres Fotografen nicht. Was sie aber abbilden, sind andere interessante Details. Wie die Pfeife am rechten Oberarm des Schiedsrichters vorbeifliegt und auf dem Rasen landet. Wie der Schiri sich an die Wange fasst und anschließend in die Knie geht. Wie er mit einem Eiswürfel an der Backe, eskortiert von Ordnern, den Platz verlässt.

Von Platzordnern eskortiert, verlässt der junge Unparteiische mit einem Eiswürfel an der Wange das Spielfeld. Foto: Berthold Gebhard

Was ist wirklich passiert bei der Kreisliga-Partie Türk Gücü Sinsheim – TSV Waldangelloch, die am Ostermontag beim Stand von 1:4 in der 74. Minute abgebrochen wurde? Die Fotos, die der RNZ vorliegen, geben zumindest ein bisschen Aufschluss über das Geschehen. Was dabei als gesichert gelten kann: Hussein Mohamad Ali, Einwechselspieler von Türk Gücü, hat Schiedsrichter Robin Eckner die Pfeife aus dem Mund gewischt. Wie stark dieses Wischen war, da gehen die Meinungen auseinander. Augenzeugen sprechen von einem "aus dem Mund schlagen" und "aus dem Mund hauen", andere wollen eine "Backpfeife" und einen "stärkeren Wischer" gesehen haben.

Mustafa Kaya drückt es weniger drastisch aus: "Unser Spieler wollte dem Schiedsrichter die Pfeife aus dem Mund nehmen. Das zu tun, war mit Sicherheit keine so gute Idee", sagt der Türk-Gücü-Vorsitzende. Der Vereinschef hat den Vorfall selbst nicht beobachtet, er sei zu weit weg gewesen – alles, was er jetzt dazu sagen würde, wäre nicht korrekt. Aber er hat sich bei seinen Spielern umgehört und vor allem Hussein Mohamad Ali interviewt. Das Ergebnis seiner Umfrage: "Unser Spieler sagt: Er hat den Schiedsrichter nicht geschlagen. Er hat ihm auch keine Ohrfeige gegeben. Er hat ihn, wenn überhaupt, nur leicht im Gesicht berührt."

Bevor er die Rote Karte zeigen kann, fliegt Schiedsrichter Robin Eckner die Pfeife (siehe roter Kringel) um die Ohren. Foto: Berthold Gebhard

Kaya wundert sich, dass die Partie im Sportpark Sinsheim überhaupt ein solch unschönes Ende nehmen konnte. Wie Thomas Schick, der Spielleiter des TSV Waldangelloch, hatte er ein "total faires Spiel" erlebt, das relativ früh entschieden war. Nach den Toren von Lukas Henties, Robert Eisele, Nico und Andre Teufel hatten die Angellocher mit 4:1 geführt, hin und wieder gab es ein Foul, mehr nicht. Etwas hitziger wurde es nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für TG-Spieler Alihan Kan, dem Torschützen zum zwischenzeitlichen 1:3. Ein Zuschauer brachte seinen Unmut über diesen Platzverweis lautstark zum Ausdruck.

Was Mustafa Kaya nicht verstehen kann: Dass der junge Schiedsrichter partout die Personalien des protestierenden Zuschauers aufnehmen wollte. "Das Spiel war deshalb minutenlang unterbrochen. Der Schiedsrichter hat erst den Zuschauer nach seinen Kontaktdaten gefragt. Als er die nicht angeben wollte, wollte er von unseren beiden Trainern Kai Feßenbecker und Björn Schweter wissen, wer der Zuschauer ist. Die konnten dazu nichts sagen." Daraufhin, so Kaya, habe der Schiedsrichter die Partie zur Überraschung aller abgebrochen. "Ich weiß nicht, was er damit bewirken wollte. Es war alles ruhig auf dem Platz. Da war nichts, überhaupt nichts."

Auch der TSV Waldangelloch war über das abrupte Ende irritiert. Das Spiel sei ein Sommerkick gewesen, nichts Besonderes, eine ganz normale Kreisliga-Begegnung. "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas kommt", erklärt Thomas Schick. Was den Schiedsrichter und seine Leistung angehe, wolle er "lieber den Mantel des Schweigens drüberlegen". Der Mann sei jung gewesen, man müsse froh sein über jeden, der diese Aufgabe mache. "Die Entscheidungen waren nicht immer nachvollziehbar. Man wusste manchmal nicht, was er meint. Das Foul, das zu Gelb-Rot von Türk Gücü geführt hat, war meilenweit von Gelb weg." Unabhängig davon: "Wenn er wirklich geschlagen worden ist, ist das ein No-Go. Das geht nicht und gehört hart bestraft."

Warum Hussein Mohamad Ali den Schiedsrichter nach dem Spielabbruch angegangen hat? Eines unserer Bilder zeigt, wie die rechte Hand von Schiri Eckner zur Gesäßtasche greift – allem Anschein nach wollte er dem TG-Kicker die Rote Karte zeigen. Laut Mustafa Kaya habe der Spieler gegen den Abbruch protestiert. Nach einer Behandlungspause sei der Schiedsrichter mit seinen beiden Assistenten in die Kabine gegangen. Von dort aus habe er die Polizei und den Notarzt verständigt. Ein Krankenwagen habe ihn die Klinik gebracht.

"Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig war", sagt Kaya und hält die Reaktion des Unparteiischen für "überzogen". "In den 15 Jahren, in denen ich jetzt bei Türk Gücü bin, war noch die Polizei da." Und was, wenn sein Spieler doch mehr getan hat, als "nur die Pfeife aus dem Mund des Schiedsrichters zu nehmen"? Wenn die Ermittlungen der Spruchkammer und der Polizei etwas anderes ergeben, als der Spieler sagt? "Wenn unser Spieler den Schiedsrichter wirklich geschlagen oder geohrfeigt hat, dann ist er weg. Dann muss er gehen – so etwas dulden wir nicht. Wir spielen hier Fußball, um Spaß zu haben. Wir sind nicht in einem Boxring."

Schiedsrichter Robin Eckner hält er sich die Hand vors Gesicht und geht in die Knie. Foto: Berthold Gebhard

Gut möglich, dass der TG-Kicker ohnehin länger nicht mehr spielen darf. Bei Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter drohen empfindliche Strafen und Sperren von mindestens drei Monaten. In einem C-Liga-Fußballspiel in Südhessen ist 2019 ein Spieler nach einem brutalen Faustschlag gegen einen Schiedsrichter zu einer dreijährigen Sperre verurteilt worden.

> Reaktionen: Wie es dem Schiedsrichter geht? Andreas Rothengaß, Obmann der Kreisschiedsrichtervereinigung Bruchsal, weiß, wie das Befinden seines jungen Kollegen Robin Eckner ist. Aber: Er sagt es nicht – zumindest nicht öffentlich. "Es ist ein schwebendes Verfahren", erklärt Rothengaß. Ob der Schiedsrichter eine Ohrfeige bekommen habe? "Kein Kommentar. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle des Badischen Fußballverbands und an Annette Kaul. Die kümmern sich um die Angelegenheit." Pressesprecherin Annette Kaul lässt auf Nachfrage der RNZ wissen: "Zu dem Spielabbruch liegt uns noch keine Meldung vor, daher können wir Ihnen nichts dazu sagen."