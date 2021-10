Wolfgang Gauweiler verwettet schon mal sein volles Haar für den Aufstieg. Doch für die erste Trainerin im Fußballkreis Christine Schneider geht es in Schönau gegen den Abstieg. Fotos: privat

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Für diese Nachricht musste der Fußballkreis Heidelberg 75 Jahre alt werden. Christine Schneider ist die erste Frau, die eine Männermannschaft trainiert. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es so was bei uns schon mal gab", stellt der Kreis-Vorsitzende Johannes Kolmer fest, "aber ich finde es gut."

Die frühere Bundesliga-Spielerin der TSG Hoffenheim hat beim VfB Schönau eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen. Der Tabellenletzte der Kreisklasse B ist nach zehn Spieltagen noch sieglos. Trotzdem ist Präsident Wolfgang Gauweiler überzeugt: "Mit Christine schaffen wir den Klassenerhalt." Die 31-jährige Schönauerin bildet mit dem 28-jährigen Christopher Eppler vom TSV Waldbrunn ein Trainer-Duo. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zur Winterpause.

Zwar gab es bei der Premiere eine 1:2-Niederlage gegen Meckesheim-Mönchzell, doch der Siegtreffer für den Tabellenführer fiel erst zwei Minuten vor Schluss. "Man hat deutliche Fortschritte gesehen", meint Gauweiler, "die Jungs sind begeistert. Das Training ist auf einem anderen Niveau. Man merkt, dass Christine in der Bundesliga gespielt hat."

Zum neuen Job kam Schneider nicht wie die Jungfrau zum Kind. Ihr Bruder Manuel ist linker Verteidiger beim VfB Schönau, einige Male sprang sie schon für ihren Vorgänger Dariusz Baziuk ein. Nach der Trennung vom früheren Regionalliga-Spieler des VfR Mannheim, die durch acht Niederlagen in Folge herbeigeführt wurde, baten die Schönauer Spieler ihren Präsidenten, es mit Christina Schneider als neuer Chefin zu versuchen.

Die Resonanz ist positiv. "Frauen können alles – und vielfach sogar besser. Denken Sie mal an Angela Merkel", sagt der Ziegelhäuser Thomas Wulle, dessen Sohn Rick Torwart beim SV Sandhausen ist. David Baumann findet es richtig, dass jetzt auch Frauen Männer trainieren, weil es umgekehrt ganz normal ist. Für den Trainer, dessen TSV Handschuhsheim mit sechs Punkten vor dem VfB Schönau den drittletzten Platz belegt, steigt am Sonntag das Kellerduell beim Vorletzten SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II.

Dort ficht Jochen Bauer einen schweren Kampf. "Ohne neue Spieler wird es nicht gehen. Wir müssen uns in die Winterpause retten und dann Verstärkungen holen", meint der 45-jährige Trainer. Auch in Schönau wird man trotz Frauenpower Geduld brauchen. Die Jungs von Frau Schneider sind beim Rangfünften ASV/DJK Eppelheim II Außenseiter.

Dass es so lange dauerte, bis eine Trainerin eine Männermannschaft trainiert, hängt auch mit dem Geschlechter-Verhältnis im Fußball zusammen. Kolmer schätzt, dass Mädchen und Frauen mit nur rund zehn Prozent unter den 20.000 Mitgliedern im Fußballkreis Heidelberg vertreten sind. Zumindest Schönau wird weiblicher. Mit Sibylle Mannschott gibt es auch eine neue Physiotherapeutin.

Trotz der Niederlage, erste Effekte haben sich bereits eingestellt. "Mir ist aufgefallen", berichtet Gauweiler, "dass es gegen Meckesheim-Mönchzell nicht die üblichen Streitereien zwischen den Trainern gab. Es herrschte Ruhe und Friede. Es war wie im Paradies."

Kreisliga: Es gibt wenige Zweifel, dass der diesmal spielfreie FV Nußloch Meister wird. Die Anwärter auf den Relegationsplatz – Rettigheim, Leimen, Rot, Neuenheim II, Rauenberg und Dossenheim – haben es am elften Spieltag mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Fehltritte sind verboten.

Kreisklasse A: Wenn Mückenloch noch Ansprüche auf die Aufstiegsplätze erheben will, muss ein Sieg bei der starken Reserve des 1. FC Mühlhausen her. Spitzenreiter SG Dielheim spielt alles in Grund und Boden – jetzt auch den TSV Pfaffengrund?

Kreisklasse B: Der FC Germania Meckesheim-Mönchzell muss die Führung gegen den FC Frauenweiler verteidigen. Das Topspiel am Sonntag zwischen dem Spitzenreiter und seinem Vorgänger wird vor großer Kulisse stattfinden.

Fußball-Kreisliga Heidelberg, Sonntag, 15 Uhr: TSV Rettigheim - VfB Wiesloch, SpVgg Baiertal - VfB Leimen, FC Badenia St. Ilgen - FC Rot, VfB Rauenberg - SpVgg Neckargemünd, SG Viktoria Mauer - FC Dossenheim, VfL Heiligkreuzsteinach - ASC Neuenheim II, Eberbacher SC - VfR Walldorf, TSV Wieblingen - SG-SV Lobbach.

Kreisklasse A, Sonntag, 12.45 Uhr: 1. FC Mühlhausen II - BSC Mückenloch; 15 Uhr: FC Rot II - FV Nußloch II, TB Rohrbach/Boxberg - SG Heidelberg-Kirchheim II, TSV Pfaffengrund - SG Dielheim, SpG Dilsberg/Bammental II - SV 08 Waldhilsbach, VfB Wiesloch - FC Dossenheim II, FC Hirschhorn - SG Rockenau, TSV Gauangelloch - VfB St. Leon II.

Kreisklasse B, Sonntag, 12.15 Uhr: FT Kirchheim II - DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II, Eberbacher SC II - SV Moosbrunn, SpG ASV/DJK Eppelheim II - VfB Schönau; 15 Uhr: FC Germania Meckesheim-Mönchzell - FC Frauenweiler, SpG Schatthausen/Baiertal II - Heidelberger SC, VfB Leimen II - Aramäer Leimen, SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II - TSV Handschuhsheim, FC Sandhausen - ASC Neuenheim III. SG Tairnbach spielfrei.

Kreisklasse C Ost, Samstag,15 Uhr: FC Blau-Weiß Neckargemünd - FC Spechbach.

Kreisklasse C West, Sonntag, 12 Uhr: VfB Rauenberg II - SpG DJK/SG Balzfeld/Horrenberg II; 12.45 Uhr: TB Rohrbach/Boxberg II - FC Spechbach II, SpG Baiertal III/ Schatthausen II - Heidelberger SC III, FC Badenia St. Ilgen II - SG Dielheim II, VfB Wiesloch II - SpG Mühlhausen III/Rettigheim II, FC Sandhausen II - VfR Walldorf II.