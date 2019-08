Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Jürgen Blaser ist Kavalier alter Schule. "Es ist für mich selbstverständlich, dass ich einer Dame in den Mantel helfe und ihr die Tür aufhalte", sagt der Vorsitzende der Spielvereinigung Baiertal. Doch bei allem Respekt, zur Kasse bitten will der 68-jährige Bank-Fachwirt die Damen schon.

"Denn es entspricht der Entwicklung in unserer Gesellschaft. Frauen haben Ahnung vom Fußball, Frauen spielen Fußball, deshalb sollen Frauen auch Eintritt beim Fußball bezahlen", meint der Baiertaler Boss.

Es gehört zu den Neuerungen in der am Wochenende beginnenden Meisterschafts-Runde im Fußballkreis Heidelberg, dass künftig auch weibliche Zuschauer zur Kasse gebeten werden. Mit drei Euro in der Kreisliga, 2,50 Euro in der A-Klasse und zwei Euro in der B- und den C-Klassen. Das beschloss der Staffeltag bei seiner Sitzung in Schatthausen. Nur wenige der knapp hundert Delegierten stimmten dagegen

"Über dieses Thema haben wir schon länger diskutiert", teilt der Kreisvorsitzende Johannes Kolmer mit. Weil die Gebühren für die Schiedsrichter um 20 Euro auf jetzt 60 beziehungsweise 80 Euro angehoben wurden, musste ein Ausgleich geschaffen werden. Die seit langem stabilen Eintrittspreise wollte man nicht erhöhen.

Die Entscheidung, meint Frank Wolf, könne man als "emanzipatorischen Akt" ansehen. Der Staffelleiter argumentiert: "Im Kino und Theater zahlen Frauen auch Eintritt." Verworfen wurde der Gedanke, weibliche Sportplatz-Besucher in die Kategorie "Ermäßigt" einzuordnen. Wolf: "Das wäre diskriminierend gewesen."

Jochen Schuppe ist Trainer in Baiertal und damit Vereinskollege von Jürgen Blaser. Er ist der Ansicht, dass es Gründe dafür und dagegen gäbe. "Von drei Euro wird keiner arm", sagt der 39-jährige Erfolgs-Coach, "es könnte aber dennoch die eine oder andere Spielerfrau davon abhalten, ihren Mann zu begleiten." Darunter könne das Vereinsleben leiden. "Wenn ihre Mädels dabei sind, bleiben die Jungs länger im Klubhaus. Das ist gut für den Zusammenhalt", erklärt Schuppe.

Gegen die Neuregelung hat Wolfgang Gauweiler gestimmt. Der Chef des VfB Schönau sagt: "Ich kann von Frau Schupp, der Mutter unsere Zwillinge Marco und Mario, kein Geld verlangen. Sie backt bei unseren Heimspielen einen wunderbaren Kuchen. Andere waschen die Trikots oder machen sich auf andere Weise nützlich." Der freie Eintritt, stellt Gauweiler fest, sei auch Belohnung. "Die Freundinnen verzichten auf andere Unternehmungen oder stimmen zu, den Urlaub zu verlegen."

Das sei alles kein Problem, entgegnet Wolf. "Erstens leisten auch Männer ehrenamtliche Tätigkeit und zweitens ist es jedem Verein freigestellt, bei den Heimspielen Eintritt zu verlangen oder nicht", sagt der 43-jährige Waldwimmersbacher. Er schätzt, dass bis zu einem Drittel der Zuschauer weiblich sind.

Einen letzten Trumpf hat Frauen-Versteher Gauweiler noch im Ärmel. Der VfB-Chef listig: "Wenn Frauen und Männer Eintritt zahlen müssen, was ist dann mit dem dritten Geschlecht?" Ein interessantes Thema - für den nächsten Staffeltag.

Kreisliga Heidelberg, Sonntag, 15 Uhr: FC Rot - FV Nußloch, VfR Walldorf - TSV Rettigheim, 1. FC Wiesloch - SG-SV Lobbach, VfB Leimen - VfL Heiligkreuzsteinach, SpVgg Neckargemünd - SG Horrenberg, Eberbacher SC - TSV Wieblingen II; verlegt auf Mittwoch, 21. August, 19.30 Uhr: SpVgg Baiertal - ASC Neuenheim II. FC Dossenheim spielfrei.

Kreisklasse A, Sonntag, 12.15 Uhr: VfB Leimen II - VfB St. Leon II; 12.45 Uhr: SpG Mühlhausen/Rettigheim II - SG Dielheim; 15 Uhr: FC Hirschhorn - FC Dossenheim II, TB Rohrbach/Boxberg - FV Nußloch II, SG Rockenau - SG Viktoria Mauer, TSV Pfaffengrund - VfB Wiesloch, BSC Mückenloch - SV 08 Waldhilsbach, VfB Rauenberg - SpG Dilsberg/Bammental II.

Kreisklasse B, Sonntag, 12.45 Uhr: FC Rot II - VfB Schönau, Eberbacher SC II - SGK Heidelberg II; 15 Uhr: SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II - TSV Handschuhsheim, FC Germania Meckesheim/Mönchzell - FC Frauenweiler, FC 1986 Sandhausen - SpG ASV/DJK Eppelheim II, TSV Gauangelloch - Heidelberger SC, SpG Schatthausen/Baiertal II - ASC Neuenheim III; 17.30 Uhr: DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal - Aramäer Leimen.

Kreisklasse C Ost, Samstag, 16 Uhr: SV Altneudorf - FC Blau-Weiß Neckargemünd; Sonntag, 12.45 Uhr: SpVgg Neckargemünd II - VfL Heiligkreuzsteinach II; 15 Uhr: FG Union Heidelberg - FC Spechbach, SV Moosbrunn - SpG Wiesenbach/Mauer II, SpG Vorderer Odenwald - SpG SG-SV Lobbach II, DJK Rot-Weiß Handschuhsheim - Heidelberger SC II; SpG Waldhilsbach/Gaiberg II spielfrei.