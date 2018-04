Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Thomas Ulmer ist die Situation bewusst. "Wir haben nur noch Endspiele", sagt der Präsident der Spielvereinigung Neckarelz. Der Fußball-Verbandsligist schwebt nicht erst seit dem 2:2 gegen den FC Olympia Kirrlach in Abstiegsgefahr. "Wir haben jetzt in fünf Spielen drei Punkte, das ist deutlich zu wenig", sagt Trainer Marc Ritschel. Die Neckarelzer sind derzeit auf dem besten Wege, die gute Ausgangssituation zu verspielen, die sie sich zum Ende der Vorrunde erarbeitet haben.

Dass die Mannschaft gegen Kirrlach eine gute Einstellung bewies und einen 0:2-Rückstand noch aufholte ist nur ein schwacher Trost. Denn es wäre mehr drin gewesen. Doch die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase komplett. "Die ersten Minuten waren wir nicht da, muss man ganz offen sagen. Die schießen zweimal aufs Tor und du liegst nach 15 Minuten 2:0 hinten. Dann müssen wir wieder einen Riesenaufwand betreiben", ärgerte sich Ritschel.

Erst zwei Minuten waren gespielt, als Andre Fillinger frei zum Abschluss kam und prompt das Kirrlacher 1:0 erzielte. Die Gäste kontrollierten danach die Partie. Als Neckarelz langsam besser ins Spiel kam, fiel das 0:2. Salvatore Rindone (13.) schloss einen Konter ab. "Die ersten 20 Minuten waren gut. Wenn man 2:0 führt, ist es immer gut", sagte FC-Trainer Andreas Backmann.

Nach einer halben Stunde setzte sich Daniel Hotel durch, passte auf Henrik Hogen, der zum 1:2-Anschlusstreffer traf. Kurz darauf wieder ein Schock für Neckarelz, Arnold Luck blieb verletzt liegen und musste ausgewechselt werden.

Nach der Pause schaffte es Neckarelz zunächst nicht, Druck zu entwickeln. Die Gäste hatten die besseren Chancen, verpassten es aber, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Andre Redekop schob den Ball in der 53. Minute nach einem Konter am Tor vorbei. In der 61. Minute war es wieder Redekop, der nach einem Neckarelzer Ballverlust durchging, dieses Mal aber Salvatore Rindone bediente. Doch auch dieser vergab die Möglichkeit aufs 3:1.

In der 87. Minute gelang Kurt dann der Ausgleich. Die Neckarelzer hatten im Strafraum zwei, drei Mal voll dagegengehalten und die Zweikampfstärke gezeigt, die sie eine zeitlang vermissen ließen. Irgendwie landete der Ball bei Kurt, der zum 2:2 abschloss und in der Nachspielzeit noch eine Möglichkeit zum Siegtreffer hatte. Doch der Schuss war leichte Beute für Torhüter Kai Schwaiger. "Die Einstellung hat gestimmt. In unserer Situation bringt uns ein Unentschieden nichts", sagte Ritschel.

SpVgg Neckarelz: Penz, Frey, Bitz, Böhm, Fertig, Mali-novski (46. Schmidt), Hogen, Artun (73. Stötzel), Ahmeti, Luck (33. Kurt), Hotel.

FC Olympia Kirrlach: Schwaiger, Akdemir, Fillinger, Lauer, Umstadt, Krämer, Seene, Mayer, Geggus (56. Kurt), Rindone (65. Mujcic, 90. Tchana Yopa), Redekop (74. Unger).

Tore: 0:1 (2.) Andre Fillinger, 0:2 (13.) Salvatore Rindone, 1:2 (30.) Henrik Hogen, 2:2 (87.) Aiman Kurt. Schiedsrichter: Christian Specker, Heilbronn. Zuschauer: 100

1. FC Bruchsal - VfR Gommersdorf 1:1

Verbandsliga-Schlusslicht VfR Gommersdorf holte beim Tabellenfünften 1. FC Bruchsal verdient mit dem 1:1 einen Punkt. Durch ein Eigentor (8.) nach einer Ecke gingen die Platzherren früh in Führung. Die Gommersdorfer ließen sich dadurch nicht beirren und spielten weiter auch nach vorne. Bruchsals Torwart Benjamin Bolich war gegen den strammen Dropkick von Florian Stelzer (26.) machtlos und es hieß 1:1. Die Platzherren hatten den Anfangsschwung verloren. Gommersdorf stellte sich in Bruchsal nicht wie Tabellenletzter vor, sondern konnte über weite Strecken gefallen.

Bruchsal erhöhte nach dem Wechsel das Tempo und Gommersdorf konnte sich nur schwer befreien in dieser Phase. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Markus Gärtner (54.) mit seinem Flachschuss, de das Tor aber verfehlte. Bruchsal hielt weiter das Tempo hoch und beschäftigte die Gommersdorfer fast pausenlos.

Auf der Hut waren Nico Bayha und Patrick Mütsch in der 68. Minute, als Bayha den Flachschuss von Enkincier entschärfte und Mütsch endgültig klärte. Erst allmählich fingen sich die Gommersdorfer wieder und konnten auch wieder Akzente im Strafraum setzen. So in der 85. Minute, als Schmidt mit seinem schwächeren Fuß am übers Tor zielte.

"Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Wir haben dem Druck standgehalten und ließen nur eine klare Chance der Bruchsaler zu. Wir haben auch phasenweise gut kombiniert", sagte nach der Partie ein zufriedener Co-Trainer Scheifler. VfR-Ehrenvorsitzender Dieter Gärtner: "Ein hochverdienter Punkt. Wir hatten sogar mehr klare Chancen als die Bruchsaler".

1. FC Bruchsal: Bolich - Reuer, Kaykun, Schongar - Diebold, Rutz, Saez Mota - Jones, Enkincier (87., Tanka Muoiche), Ursino, El Wardi (67., Demirci)

VfR Gommersdorf: Bayha - Bauer (64., Beck), Conrad, Silberzahn, P. Mütsch - Herrmann (76. Hespelt), Stelzer, Geissler, Scheifler - M. Schmidt (89. F. Schmidt), Gärtner (83. D. Feger)

Tore: 1:0 (8., Eigentor) Patrick Mütsch, 1:1 (25.) Florian Stelzer; SR: Marvin Dill (Marxzell) ; Zuschauer: 110