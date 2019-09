Trainer Matthias Born will auch in Freiburg weiter fleißig Punkte sammeln. Foto: Pfeifer

Heidelberg. (bz/miwi) Als Viertplatzierter fährt Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf am Sonntag (14 Uhr) zum SC Freiburg II. "Das fühlt sich richtig gut an", sagt Trainer Matthias Born mit einem Schmunzeln. Er weiß zu gut, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann. Letztes Jahr hatte sein Team nach der Hinrunde erst 14 Punkte gesammelt, aktuell sind es nach neun Partien bereits 16.

"Nach hinten in der Tabelle ist es allerdings sehr ausgeglichen, ein möglicher Abstiegsplatz ist gar nicht so weit weg", hat Born die Lage im Blick und will daher weiter fleißig Punkte sammeln, um gar nicht erst in die Bredouille zu kommen.

In Freiburg muss das gegen einen Gegner gelingen, der kaum einzuschätzen ist. Die U 23 des Bundesligisten schließt mit dem Duell gegen Walldorf eine englische Woche ab, zudem spielen die Profis bereits am Samstag. Mögliche Verstärkungen sind daher nicht ausgeschlossen. "Wir rechnen mit vielen Änderungen in der Startformation der Freiburger", so Born. Nicht mit dabei ist Nico Hillenbrand (Gelbsperre).

Mit viel Rückenwind können die U 23-Kicker der TSG Hoffenheim am Samstag zum Aufsteiger FC Bayern Alzenau fahren, schließlich holten die Schützlinge von Marco Wildersinn unter der Woche im Nachholspiel durch ein 0:0 einen Zähler beim Tabellenführer 1. FC Saarbrücken. "Die Jungs haben das gut gemacht", lobte der Trainer sein Team, dass die Konzentration hochhalten muss, wenn in Alzenau gepunktet werden soll. Der Liganeuling gewann schließlich zuletzt in Saarbrücken und hat nicht nur durch dieses Ergebnis bewiesen, dass er in der Regionalliga mithalten kann. Der FCB hat viele Akteure mit Viertliga-Erfahrung, so dass das junge Hoffenheimer Team gewarnt sein wird. Dennoch ist das Ziel klar: Der Punkt beim Primus soll mit einem guten Resultat in Alzenau aufgewertet werden.

Frank Löning bleibt zuversichtlich. "Ich bin davon überzeugt, dass wir den Bock umstoßen werden", sagt der Trainer des Oberligisten SV Sandhausen II angesichts von zwei Punkten aus sieben Partien. Den jüngsten Rückschlag musste der Aufsteiger daheim gegen den FC Nöttingen hinnehmen. Drei Gegentore binnen vier Minuten läuteten die 1:3-Pleite ein. "Davor hätten wir bereits selbst drei Tore machen müssen", kritisiert Löning die Chancenverwertung. Daran haben sie diese Woche beim SVS explizit gearbeitet, um es am Samstag beim SV Oberachern besser zu machen.

"Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, versuchen auch in Oberachern, unseren Plan umzusetzen", erklärt Löning. Dafür steht ihm wohl der gleiche Kader wie vor Wochenfrist zur Verfügung. "Der ein oder andere Spieler hat etwas abbekommen, aber für Samstag besteht keine Gefahr", verrät der Trainer.