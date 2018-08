Von Claus Weber

Walldorf. Der FC-Astoria Walldorf hat mit Glück und Geschick einen Fehlstart in seine fünfte Regionalliga-Saison abgewendet. Nach der unerwarteten 1:2-Auftaktniederlage in Pirmasens kam die Mannschaft von Trainer Matthias Born am Freitagabend zu einem schmeichelhaften 1:1 gegen Meisterschafts-Mitfavorit Offenbacher Kickers. Walldorf hatte vor allem in der Schlussphase bange Minuten zu überstehen. Zum Helden des Abends wurde Torwart Jürgen Rennar, der in der 86. Minute einen Foulelfmeter von Dren Hodja parierte. "Unterm Strich", gab Matthias Born zu, "können wir mit dem Punkt gut leben."

"Ich habe vor jedem Respekt, der bei diesen Temperaturen Fußball spielt. Um 19.35 Uhr wurden hier noch 36 Grad angezeigt", sagte Badens Verbandspräsident und DFB-Vize Ronny Zimmermann: "Ich bin jedenfalls froh, nur Zuschauer zu sein."

Womöglich war die Hitze dafür verantwortlich, dass Walldorf nach 18 Minuten in Rückstand geriet: Simon Kranitz schätzte einen Rückpass auf Rennar falsch ein. Offenbachs Ko Sawada grätschte dazwischen, legte quer auf Florian Treske, und der Stürmer hatte keine Mühe, zum 1:0 einzuschießen. "Schade, der Rückpass war zu kurz", bedauerte Willi Kempf zur Halbzeit. Der Chef des FC-Astoria gab sich jedoch kämpferisch: "Da ist noch was drin, denn auch wir hatten Chancen."

Nicolai Groß drosch den Ball ans Außennetz (20.), Pascal Pellowski köpfte ihn auf die Querlatte (24.), und Andreas Schön schoss nach Vorlage von Groß knapp vorbei (35.). "Der Ausgleich wäre allerdings bis dahin nicht unbedingt verdient gewesen", meinte Ronny Zimmermann: "Offenbach war besser. Aber im Fußball ist ja alles möglich."

Als hätte es Badens oberster Fußballer geahnt: Walldorf war gleich nach der Pause engagierter, drückte auf den Ausgleich - und wurde durch das 1:1 von Nicolai Groß belohnt (50.). "Toll, das war klasse herausgespielt", schnalzte Ronny Zimmermann mit der Zunge.

Dabei blieb’s, obwohl die Gastgeber noch mehrere brenzlige Situationen zu klären hatten. Erst schoss Offenbachs Serkan Göcer knapp vorbei, Jürgen Rennar klärte den Nachschuss (74.). Und eine Minute später zeichnete sich der FCA-Schlussmann erneut aus und rettete bei einem gefährlichen Schuss von Sawada.

Am besten machte der Keeper seine Sache aber kurz vor Schluss. Er hielt einen von Mario Cancar verursachten Foulelfmeter von Dren Hodja (86.). Der Torwart verriet: Ein Computer-Programm habe ihm geholfen: "Ich konnte mich anhand der Software orientieren, wohin der Schütze vermutlich schießen wird."

Wie auch immer. Der Punkt sei nach dem schlechten Start enorm wertvoll gewesen, meinte Rennar: "Toll, dass wir bei dieser Hitze noch einmal zurückgekommen sind. Das ist gut für die Moral."

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Pellowski, Hofmann - Grupp, Kranitz (67. Horn) - Wekesser (83. Pander), Schön, Meyer (76. Cancar) - Groß.

Offenbach: Endres - Marx, Lovric, Kirchhoff, Schulte (71. Göcer) - Sawada, Hodja - Darwiche, - Treske, Vetter (63. Hecht-Zirpel), Firat (82. Akgoez) - Treske.

Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart); Zuschauer: 1058; Tor: 0:1 Treske (18.), 1:1 Groß (50.); Besonderes Vorkommnis: Rennar hält Elfmeter gegen Hodja (86.).