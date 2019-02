Walldorf. (bz) "Auftrag erfüllt", meldet Matthias Born, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, nach dem 4:0-Testspielerfolg gegen Olympia Kirrlach. "Defensiv haben wir sehr gut gearbeitet", präzisiert er seine Eindrücke von der Partie gegen den Verbandsligisten, die auf dem Walldorfer Kunstrasen ausgetragen wurde: "In der Offensive haben wir eine Vielzahl an Torchancen kreiert sowie das Tempo stets hoch gehalten."

Mit Minos Gouras, Semih Sahin, Christoph Batke sowie Benjamin Hofmann durften sich vier Akteure in die Torschützenliste eintragen. In der Halbzeit wechselte Born bis auf Torhüter Paul Lawall, Christoph Batke und Niklas Schaffer komplett durch. Am Sonntag um 11 Uhr folgt der vorletzte Test beim rheinhessischen Verbandsligisten FC Speyer.