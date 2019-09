Walldorf. (bz/miwi) Mal wieder ein Freitagabend-Spiel. Die Fußballer des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf dürfen zu ihrem bevorzugten Termin ran. Gegner ist der SSV Ulm 1846, ein ehemaliger Bundesligist, der ab 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark um drei Punkte spielt.

"Es gefällt uns, wenn das Flutlicht angeht", sagt FCA-Trainer Matthias Born mit einem Schmunzeln. Die Laune ist aber nicht nur deswegen hervorragend in der Astorstadt. Bis auf die Niederlage beim 1. FC Saarbrücken, der vermeintlichen Ausnahme-Mannschaft in dieser Saison, sind die Walldorfer ungeschlagen. "Das ist mir am Dienstag, als die Presse aus Ulm angerufen hat, gar nicht so bewusst gewesen", gibt Born zu.

Ansonsten stehen drei Siege und vier Remis im Arbeitsnachweis nach acht Spieltagen. "Und bei den Punkteteilungen darf man behaupten, dass wir drei Mal davon dem Sieg näher gewesen sind als der Gegner", schildert der Trainer seine Eindrücke.

Anfang der Woche ereilte die Walldorfer allerdings eine Hiobsbotschaft. Bis zum Ende der Vorrunde müssen sie auf ihren Kapitän verzichten. Max Müller hat sich am vergangenen Samstag in Gießen ohne Fremdeinwirkung die Plantarsehne im Fuß gerissen. Für den Innenverteidiger übernimmt Nico Hillenbrand die Kapitänsbinde.

Bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim hatte Marco Wildersinn erstmals wieder seinen kompletten Kader beisammen. "Jetzt können wir uns inhaltlich auf Homburg vorbereiten", sagt der Trainer der TSG Hoffenheim II vor dem Duell seiner Mannschaft am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Homburg.

Zu Beginn der Woche fehlten Ilay Elmkies und Domenico Alberico, weil sie mit den Junioren-Nationalmannschaftender Türkei und Italiens unterwegs waren, außerdem trainierten einige Akteure der U23 bei den Profis mit. Im Duell mit einer "sehr ambitionierten Mannschaft" möchte Wildersinn mit seinem Team an die guten Leistungen zuletzt anknüpfen.

Zugleich hofft der Fußballlehrer darauf, dass die Begegnung beendet werden kann, nachdem das Spiel in Saarbrücken am vergangenen Wochenende wegen sintflutartiger Regenfälle abgebrochen werden musste.

Jetzt steht der Nachholtermin fest: Die Hoffenheimer U23 macht am kommenden Dienstag (17.45 Uhr) den nächsten Versuch, den Tabellenführer zu ärgern.