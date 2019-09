Heidelberg. (bz/mwi) Wetten, dass sich die beiden Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf und VfR Aalen am heutigen Freitagabend (19 Uhr) unentschieden trennen? Beide führen nach zehn Spieltagen diese Statistik mit je fünf Punkteteilungen an, die Walldorfer haben als Vierter allerdings einen Sieg und daher drei Zähler mehr auf dem Konto als der Absteiger.

"Die Aalener sind ganz schwer einzuschätzen, da sie beinahe komplett neu zusammengestellt wurden", sagt FCA-Trainer Matthias Born über den Heimspielgegner, der nach dem Abstieg zu vielen personellen Änderungen gezwungen war. "Sie haben aber definitiv eine interessante Mannschaft, die sich noch finden muss", so Born, der den Schwaben eine ordentliche Runde zutraut.

Gleichzeitig kommt es in der Partie zu einem Wiedersehen mit Tim Grupp. Von 2017 bis 2019 gehörte der 24-Jährige zum Stammpersonal der Astorstädter, letzte Runde trug er sogar die Kapitänsbinde. "Tim hatte eine sehr gute Zeit hier, wir freuen uns auf das Wiedersehen", sagt Born. Auf seinen ehemaligen Schützling hält der FCA-Trainer nach wie vor große Stücke. Nico Hillenbrand kehrt nach abgesessener Gelbsperre ins Team zurück.

Dass es manchmal hilfreich sein kann, wenn man in der Vorbereitung auf eine Saison auch mal ein Spiel verliert, zeigt sich dieser Tage in Hoffenheim. Für Marco Wildersinn ist es in der Vorbereitung auf die Partie gegen den FK Pirmasens (Sonntag, 14 Uhr) von Vorteil, dass "Hoffe" II noch vor ein paar Wochen gegen die Pfälzer 1:3 unterlag. "Da haben wir gesehen, dass sie auch Fußball spielen können", sagt der TSG-Trainer vor dem Duell gegen den bislang in der Liga noch sieglosen Klub.

Das verringert die Gefahr, dass seine Spieler den nächsten Kontrahenten unterschätzen. Nach zwei Remis zuletzt (in Saarbrücken und in Alzenau) soll gegen den FKP ein Sieg gelingen, mit dem sich die Hoffenheimer in der Tabelle nach oben orientieren könnten. "Klar, das Ziel ist ein Sieg", sagt Wildersinn, der vermutlich auf Tim Linsbichler verzichten muss, der sich mit Oberschenkel-Problemen herumschlägt.