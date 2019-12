Von Christopher Benz

Walldorf. Ein dreifacher Torschütze, ein dreifacher Vorlagengeber und ein Debütant, der eine fehlerfreie Leistung ablieferte. Beim Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf gab’s mehrere Männer, die beim 4:0 gegen die TSG Balingen herausragten. „Letztes Jahr hatten wir 17 Punkte zum gleichen Zeitpunkt, jetzt hat André Becker schon 17 Tore auf dem Konto“, sagte Trainer Matthias Born schmunzelnd. Dank des Dreiers steht seine Elf bei 28 Punkten, einer ordentlichen Ausbeute und einer ebenso angenehmen Ausgangslage für die Ende Februar beginnende Restrückrunde. „Jetzt dürfen wir feiern“, schallte es aus dem Kabinengang, wo den Hausherren die Erleichterung über den perfekten Abschluss des Jahres 2019 deutlich anzusehen war.

Zuvor mussten sie ein hartes Stück Arbeit verrichten, da sich Balingen nicht als harmloser Punktelieferant präsentierte. Im Gegenteil, der Vorletzte hatte vielversprechende Chancen, scheiterte aber meist an den eigenen Nerven. „Dass wir heute zu Null gespielt haben, haben wir auch unserem Torhüter zu verdanken“, sprach der Trainer seinem Schlussmann Nicolas Kristof ein Sonderlob aus.

Born beorderte Andreas Müller zum ersten Mal von Beginn an in die Startformation. Der 19-jährige Mittelfeldspieler besetzte zusammen mit Moris Nag die „Doppelsechs“ und erledigte seine Aufgabe ohne Fehl und Tadel.

Nach 14 Minuten hätte es 1:0 stehen müssen. Giuseppe Burgio lief alleine auf Balingens Torhüter Binanzer zu, der den Rückstand verhinderte. Ein Querpass auf den mitgelaufenen André Becker wäre die bessere Entscheidung gewesen.

Fast immer, wenn die Gäste offensiv Gefahr ausstrahlten, ging dem eine Standardsituation voraus. Außer in der 29. Minute, als Laube vier Meter vorm Tor der Ball vor die Füße fiel. Balingens Stürmer versuchte es mit Gewalt, Luca Stellwagen warf sich in den Schuss und klärte zur Ecke. Kurz vor der Pause glückte den Gastgebern der nächste Pass durch die Schnittstelle der Abwehr, der zum 1:0 führte. Dieses Mal bediente Müller Minos Gouras, der alleine vor dem Torhüter die Übersicht bewahrte und den mitgelaufenen André Becker bediente (39.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte nahm Walldorf das Heft in die Hand. Balingen reagierte zumeist nur, folgerichtig stand es fünf Minuten später 2:0. Gouras setzte einen 20-Meter-Schuss an den Pfosten, den Abpraller verwertete Jimmy Marton. Walldorf schlug in der Schlussphase eiskalt zu. Zuerst bereitete Gouras sein drittes Tor vor, zum zweiten Mal an diesem Nachmittag für Becker (79.), kurz darauf ließ Müller zwei Gegenspieler aussteigen und bediente Becker, der sein 17. Saisontor zum 4:0 folgen ließ (82.).

Bei all den positiven Nachrichten gibt es eine weniger erfreuliche Bekanntmachung. Semih Sahin wechselt in der Winterpause zur TSG Hoffenheim II. Dafür kehrt der Kapitän zur Rückrundenvorbereitung zurück. Max Müller hat in der vergangenen Woche erste Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht nach einer hartnäckigen Fußsohlenverletzung. „Ich absolviere in der Pause ein individuelles Programm und steige zum Vorbereitungsstart voll ein“, erklärte Müller.

Walldorf: Kristof – Goß, Nyenty, C. Becker, Stellwagen – Marton (80. Yörükoglu), Nag, A. Müller, Gouras (86. Kölmel) – Burgio (69. Groß), A. Becker.

Balingen: Binanzer – Vogler, Schmitz (60. Fritschi), Konz, Kurth (76. Müller) – Foelsch – Eisele, Schuon, Akkaya, Dierberger (59. Epstein) – Lauble.

Schiedsrichter: Schneider (Grafschaft); Zuschauer: 318; Tore: 1:0 Becker (39.), 2:0 Marton (50.), 3:0 Becker (79.), 4:0 Becker (82.).