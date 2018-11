Mannheim/Heidelberg. (rodi/miwi/bz) Zum Rückrundenstart muss Herbstmeister SV Waldhof Mannheim am Samstag um 14 Uhr im Spitzenspiel beim SSV Ulm antreten. Die Spatzen sind nicht nur mit sieben Siegen aus neun Spielen das heimstärkste Team der Liga, sie schafften es auch, den SVW im Hinspiel mit 1:0 zu bezwingen. "Für uns ist das ein ganz normales Punktspiel, in dem wir unsere beste Leistung abrufen wollen", will Trainer Bernhard Trares von einer Revanche aber nichts wissen und vertraut seinerseits auf die Auswärtsstärke seiner Elf, die auf fremden Plätzen noch ohne Niederlage ist. Klar, dass man diese Serie fortsetzen möchte.

"Die Ulmer spielen schnell in die Tiefe, aber schon im Hinspiel haben wir die Gegenmittel gefunden", hofft der Coach, dass seine Mannschaft diesmal die Nase vorn hat. Die Trainingsgestaltung war für Trares in der vergangenen Woche aufgrund des ausgedünnten Kaders mit teilweise nur neun Akteuren aus dem Regionalligakader nicht ganz einfach, doch mittlerweile hat sich die Lage für den Trainer etwas entspannt. Ob die genesenen Timo Kern, Gianluca Korte, Jesse Weißenfels und Kapitän Kevin Conrad aber schon im Aufgebot stehen oder gar von Beginn an zum Einsatz kommen, ließ der Coach noch offen.

Durcheinandergewirbelt wurde in der vergangenen Woche der Trainingskader der U23 der TSG Hoffenheim II. Marco Wildersinn musste eine Hand voll Akteure zu den Übungseinheiten der Profis abgeben, außerdem waren drei seiner Spieler mit diversen U-Nationalmannschaften unterwegs. "Wir konnten trotzdem konzentriert arbeiten", sagt Wildersinn nach dem spielfreien Wochenende - und vor dem Heimspiel heute Abend um 19 Uhr gegen den TSV Steinbach. "Das ist eine Mannschaft, die wenig zulässt. Da brauchen wir eine richtig gute Leistung, um punkten zu können", sagt der Hoffenheimer Coach, der Respekt vor dem Tabellenzweiten hat. Dennoch glaubt er an die Möglichkeit, das Spitzenteam nicht nur zu ärgern, sondern auch zu schlagen. Bis zum Anpfiff muss er aber noch an seinem Personal puzzeln, die Startformation wird sich erst am heutigen Freitag herauskristallisieren.

Geht es nach dem Geschmack der Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf, darf die Winterpause noch ein wenig auf sich warten lassen. Die Hälfte ihrer 14 Punkte haben die Walldorfer in den letzten vier der insgesamt 17 Spiele geholt. "Der Aufwärtstrend ist klar zu erkennen", sagt Trainer Matthias Born und hofft auf weitere positive Ergebnisse: "Natürlich wollen wir jetzt nachlegen und weiter nach oben rücken."

Eine optimale Gelegenheit bietet dafür das heutige Heimspiel um 19 Uhr gegen den FK Pirmasens. Der Aufsteiger wartet seit dem 6. Oktober auf einen Sieg, als Zwölfter profitiert er immer noch von seinem starken Saisonstart. 2:1 endete die Partie des ersten Spieltags für den FK gegen Walldorf. "Vor ihrem Abstieg vor zwei Jahren haben sie mehrere Spielzeiten in der Regionalliga gespielt, deshalb kennen wir sie ganz gut", sagt Born. Bei der eigenen Viererkette, ist er zum Umbauen gezwungen. Abwehrchef Tabe Nyenty laboriert an einem Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Da Außenverteidiger Benjamin Hofmann gesundheitlich angeschlagen ist, ist es gut möglich, dass die beiden Neuzugänge Max Müller und Niklas Schaffer das Innenverteidiger-Duo bilden und Pascal Pellowski links außen verteidigt.