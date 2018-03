Gegen Stuttgart erzielte Gian-Luca Korte (l.) das 3:0. Auch heute in Mainz dürften der Torschütze sowie Dorian Diring (r.) in der Waldhöfer Startelf stehen. Foto: vaf

Heidelberg. (rodi/miwi) Den zweiten Sieg unter Trainer Bernhard Trares strebt der SV Waldhof bereits am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr an, wenn die Kurpfälzer im Bruchwegstadion bei der U 23 des FSV Mainz 05 gastieren. Ein Sieg ist fast Pflicht, um die Chance auf die dritte Teilnahme in Folge an den Aufstiegsspielen zu erhalten. Trares sieht einen Vorteil darin, gegenüber der Konkurrenz aus Offenbach vorlegen zu können und spricht von einem "kleinen psychologischen Effekt". Nachdem sich die Hessen mit einem klaren Sieg über Elversberg den zweiten Tabellenplatz am letzten Sonntag zurückholen konnten, kann der SVW diesen wichtigen zweiten Platz in Mainz zumindest für eine Nacht wieder erklimmen.

Seinem Team traut Trares den Sieg bei den Mainzern ohne Wenn und Aber zu. "Ich bin überzeugt von der Qualität in unserer Mannschaft, auch wenn wir auf eine spielstarke Elf treffen, bei der der Druck nicht ganz so hoch ist." Vertrauen schenkt der Coach nach aktuellem Stand der gleichen Formation, die das erste Rückrundenspiel gegen die Stuttgarter Kickers 3:0 gewinnen konnte. Wenn die Null hinten auch diesmal stehen soll, müssen die Mannheimer vor allem die Kreise des FSV-Torjägers Karl-Heinz Lappe (16 Saisontreffer) entscheidend stören. Der Stürmer traf unter anderem auch beim 4:1-Hinspielsieg des FSV.

Nach dem Remis zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte gegen den SSV Ulm (1:1) muss die TSG Hoffenheim II am Samstag bei Hessen Kassel antreten. Beim Tabellenletzten soll der erste Dreier im Jahr 2018 her, wenngleich Marco Wildersinn nicht daran glaubt, dass die Aufgabe leicht wird. "Wir haben das Hinspiel gegen Kassel verloren, das wird uns Warnung genug sein", sagt der Trainer der Hoffenheimer U 23.

Im Vergleich zum Ulm-Match fordert Wildersinn "mehr Konsequenz" in der Defensive und der Offensive. Verzichten muss der Coach auf Justin Hoogma nach dessen Gelb-Roter Karte gegen Ulm und Robin Hack, den eine Prellung am Fuß am Training hindert. "Wir haben etwas besser zu machen", sagt Wildersinn und ist zuversichtlich, dass seine junge Mannschaft sich im Vergleich zum ersten Match des Jahres steigern kann.

Der FC-Astoria Walldorf bleibt am Wochenende spielfrei.