Von Michael Wilkening

Mannheim. Es liegt in der Natur der Sache, dass Fußballtrainer bei der Beurteilung eines Spiels zu abweichenden Einschätzungen kommen können. Sie schauen schließlich aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Geschehen und haben in erster Linie ihre Mannschaft im Blick. "Das Ergebnis war etwas glücklich, aber nicht unverdient", sagte Matthias Born, der Trainer des FC-Astoria Walldorf nach 90 Minuten im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, die Bernhard Trares, Coach des SV Waldhof, gänzlich anders bewertete: "Das Resultat ist total unverdient."

Bei objektiver Draufschau war Trares in seiner Analyse näher an der Wahrheit, denn die Mannheimer waren über weite Strecken der Partie drückend überlegen und ärgerten sich deshalb, dass auf der Ergebnistafel ein 2:2 (1:1) stand. Durch das Remis mussten die Waldhöfer den zweiten Tabellenplatz wieder an den Rivalen aus Offenbach abgeben - hatten sich das aber selbst zuzuschreiben. "Das ist eine gefühlte Niederlage", sagte Marco Schuster ebenso deutlich wie er zuvor 90 Minuten der Lenker im zentralen Mittelfeld des SVW war.

Statistiken sind im Fußball nicht immer aussagekräftig über die Kräfteverhältnisse auf dem Platz, am Samstag deuteten sie aber eindeutig in die richtige Richtung. Der SVW hatte in den 90 unterhaltsamen und spannenden Minuten 13 hochkarätige Torchancen, während die Walldorfer auf drei torgefährliche Aktionen kamen. "Wir hatten Glück, ganz klar", sagte Timo Kern.

Kern sah, wie die Waldhöfer voller Leidenschaft Fußball spielten, ein für die vierte Liga beeindruckendes Tempo vorlegten und viele spielerische Lösungen fanden, um in die Nähe des FCA-Tores zu gelangen. Eine 4:0-Pausenführung wäre nicht überraschend gewesen, doch es stand nach 45 Minuten 1:1. Ein Blackout von Andreas Ivan hatte nach 16 Minuten das überraschende 1:0 von Walldorf ermöglicht. Der Mannheimer Mittelfelddribbler spielte den Ball von der Mittellinie zum eigenen Torwart zurück, übersah dabei Nicolai Groß, und der Stürmer schoss den Ball zum 1:0 ins Tor. Erst die achte große Möglichkeit der Waldhöfer führte zum Ausgleich: Nach zwei Pfostentreffern erlöste Nicolas Hebisch eine Minute vor der Pause die Waldhof-Fans und köpfte nach einer Ecke zum 1:1 ein.

Nach der Pause blieben die Mannheimer dominant, doch jetzt schafften es die Walldorfer zusehends, ihre eigenen spielerischen Fähigkeiten einzubringen. Der FCA vermag wunderbar Fußball zu spielen, wurde nur lange von der Überlegenheit der Waldhöfer erdrückt. Als die ab der 60. Minute das Tempo drosselten, um durchzuatmen, kamen die Walldorfer zu Chancen. Zunächst schoss Marcel Carl den Ball freistehend am Tor vorbei, ehe der gerade eingewechselte Kern mit einem feinen Schuss aus 23 Metern die neuerliche Führung für den FCA erzielte (71.).

"Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Im Gegenteil, ich muss ihr ein Riesenlob aussprechen", sagte Trares später. Das hing auch damit zusammen, dass es der SVW schaffte, sich noch einmal gegen einen Rückstand aufzulehnen. Nach einer Flanke von Dorian Diring köpfte Kevin Nennhuber acht Minuten vor dem Ende das 2:2 und wenn der eingewechselte Jannik Sommer in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball ins Tor statt an den Fuß des FCA-Torhüters gespitzelt hätte, hätte es für die Mannheimer ein Happy End im Nachbarschaftsduell gegeben. "Happy" durften alle Zuschauer sein, die ein hochwertiges Viertliga-Spiel gesehen hatten.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad, Nennhuber, Amin - Marco Schuster, Tüting (73. Deville) - Diring, Korte, Ivan (85. Sommer) - Hebisch (62. Koep).

Walldorf: Rennar - Hofmann, Pellowski, Strompf, Stadler (62. Horn) - Wekesser, Grupp, Hillenbrand, Schön (68. Kern) - Carl, Groß (88. Cancar).

Zuschauer: 4178; Schiedsrichter: Klein (Stuttgart); Tore: 0:1 Groß (16.), 1:1 Hebisch (44.), 1:2 Kern (71.), 2:2 Nennhuber (82.); Gelb-Rote Karte: Koep (86.).