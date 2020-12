Sinsheim/Heidelberg. (bz/miwi) Zwei Wochen Training auf dem Platz müssen reichen. "Wir haben die Situation angenommen und werden unser Bestes geben", verspricht Matthias Born, Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, vor dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb am Freitagabend gegen Kickers Offenbach. Anpfiff ist um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion, das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Entscheidung des Landgerichts Mannheim am Mittwochnachmittag, an der geplanten Fortsetzung der Saison trotz der angespannten Corona-Situation nichts zu beanstanden, hat beim Trainer dennoch für Unverständnis gesorgt. "Mittlerweile wundert mich gar nichts mehr, da versagen Politik und Verband gleichermaßen", sagt Born. "Dazu werden Amateure wie Profis behandelt."

Für die Mannschaft gilt es, den Fokus auf Offenbach zu legen. Der Tabellenfünfte hat den November durchtrainiert, steht also voll im Saft und kommt als klarer Favorit in die Astorstadt. Born sieht seine Schützlinge nach der kurzen Trainingsphase deutlich besser in Schuss als nach der ersten Corona-Pause im Frühjahr: "Das Timing mit dem Ball am Fuß, in den Zweikämpfen und im Torabschluss passt richtig gut." In Sachen Kaderzusammenstellung darf er beinahe aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Mirco Born und Eric Jansen stehen alle Mann zur Verfügung.

Mit gemischten Gefühlen startet Kai Herdling in die Saison-Fortsetzung. "Ich freue mich für die Jungs, dass wir wieder spielen dürfen", sagt der Trainer der TSG Hoffenheim II vor dem Duell am Samstag (14 Uhr) beim FSV Frankfurt. Gleichzeitig verweist er auf "das extreme Privileg, dass wir unseren Job in diesen Zeiten ausüben dürfen". Im November, als die Regionalliga pausierte, war für das Team nur Training möglich. Immerhin hatte Herdling so die Gelegenheit, an grundsätzlichen Dingen zu arbeiten, allerdings fehlte die Chance, den Fortschritt in Testspielen zu überprüfen. Erst am Wochenende gab es ein kurzfristig angesetztes Übungsspiel gegen die Offenbacher Kickers, das 2:2 endete. "Man hat gesehen, dass die Matchpraxis fehlt", sagt Herdling.