Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Waldhof-Trainer Bernhard Trares verfährt nach der Devise: Gültig ist, was amtlich ist. "Ich habe kein Schreiben des DFB vorliegen, in dem steht, dass wir die drei Punkte gutgeschrieben bekommen", zählt für ihn nur das hier und jetzt. Deswegen ist für ihn klar, dass der SVW am Samstag (14 Uhr) in Offenbach noch nicht aufsteigen kann.

Derzeit führt sein Verein die amtliche Tabelle vor den letzten sechs Spielen mit zwölf Punkten vor dem 1. FC Saarbrücken an. Die Saarländer haben ihr Nachholspiel unter der Woche in Pirmasens mit 6:1 gewonnen und somit drei Zähler auf Waldhof gutgemacht. Die Tabelle ist aber erst begradigt, wenn Waldhof die vor Gericht zurück erkämpften drei Punkte auch in der Tabelle stehen sieht.

Gegen Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 100.000 Euro kann der SVW dies nun in die Wege leiten, nachdem der DFB gegen seine Niederlage vor dem Frankfurter Landgericht in dieser Woche Berufung eingelegt hat.

Wann die nächste Verhandlung stattfindet, ist völlig ungewiss, daher hat das Gericht einen Sofortvollzug des ersten Urteils angeordnet, sofern der SVW die Sicherheitsleistung hinterlegt. "Daran soll es nun auch nicht mehr scheitern", erklärte Christian Beetz, der Aufsichtsratsvorsitzende der Spielbetriebs GmbH, unmittelbar nach dem Urteil. Vor dem Offenbach-Spiel wird in dieser Angelegenheit aber noch kein Vollzug gemeldet.

Die Spiele gegen die Kickers waren schon immer brisant und von großer Rivalität geprägt. Viele Zuschauer im Stadion, allein aus dem Mannheimer Lager werden sich rund 4000 Fans auf den Weg machen, werden für einen großen Rahmen sorgen. "Da treffen zwei Philosophien aufeinander. Wir wollen grundsätzlich immer aktiv auf dem Platz sein und die Taktik der Kickers ist darauf ausgerichtet, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen", sagt Trares. Im Hinspiel hatte der OFC das bessere Ende für sich, seit dieser Niederlage am 6.Oktober hat der SVW kein Pflichtspiel mehr verloren.

Am Dienstag hat es den FC-Astoria Walldorf mal wieder erwischt. Das 0:2 bei der TSG Hoffenheim II war die erste Niederlage seit dem 1. März. "Klar, mit dem Ergebnis bin ich unzufrieden, mit der Leistung der Mannschaft aber keineswegs", hat der FCA-Trainer Matthias Born wenig auszusetzen. Vielmehr soll der punktlose Auftritt in Hoffenheim ein Ausrutscher bleiben. Dafür können die Astorstädter am Samstag sorgen, wenn sie ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg II gewinnen. Die Breisgauer können als Achter mit 41 Punkten eine weitere Regionalliga-Runde fest einplanen. Anpfiff ist um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark.

"Am Mittwoch bekamen die Jungs einen Tag frei, um nach dem strammen Programm der letzten Wochen zumindest etwas verschnaufen zu können", gibt Born einen Einblick in die Trainingsplanung. In den letzten Begegnungen hat sich eine Stammelf herauskristallisiert, aber aufgrund der kräftezehrenden sechs Spielen in den vergangenen 30 Tagen ist es durchaus denkbar, dass der Trainer etwas rotiert.

"Jetzt wollen wir weiter punkten", sagte Marco Wildersinn nach dem befreienden 2:0-Erfolg am vergangenen Dienstag gegen Walldorf. Seine junge Mannschaft der TSG Hoffenheim drohte nach vielen sieglosen Partien in eine kleine Frühjahrsdepression zu verfallen, befreite sich daraus aber selbst. Das Erfolgserlebnis soll dafür sorgen, dass die U23 am Sonntag (14 Uhr) beim VfB Stuttgart II nachlegt und den Platz im Tabellenmittelfeld absichert. Die Schwaben befinden sich noch mitten im Abstiegskampf und haben deshalb mehr Druck als die Hoffenheimer. Unklar ist allerdings, mit welcher personellen Veränderungen Wildersinn planen muss.