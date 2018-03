Walldorf. (bz) Dank des 4:2-Erfolgs gegen Wormatia Worms am Freitagabend hat der Fußball Regionalligist FC-Astoria Walldorf vor dem spielfreien Wochenende vorerst ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsränge.

Mit der gleichen taktischen Ausrichtung wie vor Wochenfrist agierten die Gastgeber kompakt und aggressiv in den Zweikämpfen. Der ersten Chance aus dem Spiel heraus ging ein Ballverlust von Walldorfs Nyenty voraus. Pinheiro nahm den Ball dankend auf, scheiterte jedoch an Rennar, der geschickt den Winkel verkürzte (17.). Effizienter im Torabschluss waren die Walldorfer, die mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung gingen. Meyer erkämpfte kurz vor der Torauslinie den Ball und flankte auf Andreas Schön, der nur seine linke Fußinnenseite hinhalten musste, um das 1:0 zu schießen (20.). Den umgehenden Ausgleich verpasste der ehemalige Waldhöfer Burgio, der zwei Minuten darauf knapp am langen Pfosten vorbei schoss.

Der schönste Spielzug des Tages brachte nach 37 Minuten das 2:0. Über Groß und Schön landete das Spielgerät bei Marcus Meyer, der überlegt ins rechte Eck einschoss. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte machten die Wormser das Spiel spannend. Benjamin Maas zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern in den rechten oberen Winkel und ließ Rennar nicht den Hauch einer Chance (45.).

Das nun auf Konter ausgelegte Spiel der Born-Elf kam dem pfeilschnellen Groß zugute. Seine genaue Hereingabe auf Tim Grupp drückte der defensive Mittelfeldmann zum 3:1 über die Linie (63.). Kurz darauf verpasste Groß die Entscheidung, da Kroll seinen Linksschuss um den Pfosten lenkte (67.).

Statt des möglichen 4:1 stand es drei Minuten später nur 3:2, als Philipp Strompf eine scharfe Hereingabe von Auracher unglücklich ins eigene Tor abfälschte. In die Drangperiode der Wormatia hinein entschieden die Einheimischen die Partie. Jonas Kiermeier vollendete eine flache Flanke von Benjamin Hofmann zum 4:2-Endstand (79.).

"Das war ein Spiel, dass durchweg auf des Messers Schneide stand", pustete FCA-Trainer Matthias Born nach der Begegnung tief durch.

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Strompf, Hofmann - Wekesser, Horn, Grupp, Meyer (83. Solak) - Groß (77. Cancar), Schön (86. Pellowski).

Worms: Kroll - Yildirim (64. Straub), Auracher, Kizilyar, Stulin (71. Sebastian Schmitt) - Burgio, Maas, Himmel (82. Matsumoto), Pinheiro - Gösweiner, Ando.

Schiedsrichter: Lehmann (Seitingen-Oberflacht); Zuschauer: 378; Tore: 1:0 Schön (20.), 2:0 Meyer (38.), 2:1 Maas (45.), 3:1 Grupp (63.), 3:2 Eigentor Strompf (70.), 4:2 Kiermeier (79.).