Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Am Samstag ist mal wieder Derbyzeit beim SV Waldhof, denn das immer brisante Duell mit den Offenbacher Kickers vor sicher großer Kulisse steht an. Der Druck liegt dabei mehr auf Seiten der Hessen, denn eine Niederlage würde den Rückstand zur Tabellenspitze weiter vergrößern. SVW-Trainer Bernhard Trares erwartet demnach auch eine nicht nur laufstarke, sondern auch sehr motivierte OFC-Mannschaft, die zwar hinten stabil stehen aber auch einiges für die Offensive tun wird.

"Der OFC bringt eine gute Power ins Spiel. Man muss abwarten wer von beiden Teams in dieser englischen Woche am Ende mehr Körner hat", verweist er darauf, dass sowohl seine Elf als auch der OFC unter der Woche im Landespokal gefordert waren.

Nach dem sehr intensiven Spiel in Pforzheim beklagte Trares einige angeschlagene Spieler, doch bei den am Mittwoch vorzeitig vom Feld humpelnden Christopher Gäng und Mete Celik scheint es nicht auf eine längere Ausfallzeit hinauszulaufen. Auch hinter Kapitän Kevin Conrad steht nach seinen Oberschenkelproblemen aus dem letzten Punktspiel in Pirmasens zumindest noch ein kleines Fragezeichen. Seit zehn Spielen sind die Mannheimer jetzt ungeschlagen, Trares hofft, dass er mit der spielerischen Qualität seiner Truppe die Serie ausbauen kann.

13 Gegentore nach elf Partien sind ein ordentlicher Wert, wären da nicht die mickrigen sechs Tore, die erst erzielt wurden. "Gegen den Ball arbeiten alle richtig gut mit", hebt Matthias Born, Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf die Bedeutung der gesamten Elf und eben nicht nur die der Defensive für die wenigen Gegentore hervor.

Im Offensivspiel haben die Walldorfer dafür die Seuche am Fuß. Das letzte Tor erzielte Rechtsverteidiger Jonas Kiermeier per Kopf nach einer Ecke beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart II am 25. August. Ausgerechnet am Samstag (14 Uhr) beim SC Freiburg II fehlt "Kiere" gelbgesperrt.

Ebenfalls nicht dabei sein kann Andreas Schön, der sich letzten Freitag gegen den FSV Frankfurt einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. Der Zehner fällt vier bis sechs Wochen aus.

"Wir haben ja noch ein paar andere, die jetzt ihre Chance bekommen", nimmt Born die Ausfälle gelassen hin und verlässt sich auf die bisherigen Ergänzungsspieler. Gut möglich, dass Benjamin Hofmann die Position von Kiermeier übernimmt.

Für Schöns Startelf-Platz kommt eine Reihe von Spielern in Frage. Womöglich läuft Kapitän Grupp nach überstandenem Muskelfaserriss wieder von Beginn an auf. "Wir testen das im Training", will sich Born nicht zu tief in die Karten schauen lassen.

Die U23 der TSG Hoffenheim steht vor einer Premiere, denn erstmals wird ein Spiel der Mannschaft von Marco Wildersinn live bei Sport1 übertragen. Das Duell gegen den VfB Stuttgart II findet deshalb erst am Montagabend (20.15 Uhr) statt. "Die Herangehensweise ändert sich nicht zu den anderen Partien", sagt Wildersinn.

Eine "Besonderheit" sei das TV-Match aber in jedem Fall für seine Spieler. Gegen den Nachwuchs des VfB gab es zuletzt immer spannende Spiele. "Es geht ums Prestige, die Jungs kennen sich untereinander gut", erklärt der TSG-Coach.